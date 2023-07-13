У людей похилого віку справді є особливий запах: звідки він береться

Нове дослідження показало, що люди, як і тварини, можуть визначати вік за одним лише запахом.

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Під час нового дослідження вчені зібрали запахи тіла різних вікових груп, попросивши їх спати в одних і тих самих футболках протягом п'яти ночей. У футболки були вшиті подушечки під пахвами, щоб вбирати піт людей, пише IFLScience.

Після цього подушечки поміщали в банки, які потім нюхали учасники експерименту віком від 20 до 30 років. Їх просили оцінити неприємність запахів, що відчувалися, і вік донора.

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"Цей експеримент показує, що люди, як і інші тварини, здатні розрізнити вік людини лише за запахом її тіла. Цей ефект викликаний здебільшого запахами тіла, що виходять від людей у літньому віці", — йдеться в дослідженні.

Команда вчених додає, що механізм, який лежить в основі цього ефекту, наразі залишається загадкою. Окрім цього, поняття "запах людей похилого віку" є кроскультурним, наприклад, у Японії це явище називається карейсю.

"У літніх людей є помітний запах, який молоді люди вважають доволі неприємним", — каже старший автор статті нейробіолог Йоган Лундстрем.

Інше дослідження показало, що за "старечий запах" частково відповідальна хімічна сполука 2-ноненаль — ненасичений альдегід із неприємним жирним і трав'янистим запахом. Також на шкірі з віком збільшуються певні ліпіди, які також можуть відігравати роль у формуванні цього особливого запаху.

Команда ж Лундстрема припускає, що поява такого запаху пов'язана з пошуком відповідних партнерів. Наприклад, у світі комах дорослі самці будуть кращими за молодих, оскільки це показує, що перші володіють більш адаптивними навичками, які дозволили їм дожити до свого віку.

"Подібно до інших тварин, люди можуть витягувати необхідну інформацію із запахів тіла, які допомагають нам визначати біологічний вік, уникати хворих людей, обирати партнера тощо", — каже Лундстрем.

Необхідні додаткові дослідження, щоб з'ясувати точну причину запаху та яку користь він може мати для людини.