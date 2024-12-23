"Рапунцель у реальному житті": жінці зробили 500 пропозицій руки і серця за рік (фото)

Коли Жасмін Ларсен почала демонструвати своє довге волосся в соцмережах, вона й уявити не могла, що воно приверне увагу найбагатших людей світу.

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Мешканка Брістоля (Англія) Жасмін Ларсен, відома в мережі як "британська Рапунцель", зізналася, що, попри величезну увагу чоловіків, їй складно знайти кохання. Про це пише What's The Jam.

Жасмин, володарка дивовижних локонів завдовжки 4 фути 7 дюймів (близько 140 см), зібрала понад 132 000 підписників в Instagram, завоювавши популярність завдяки своєму незвичайному волоссю. Проте особисте життя дівчини залишає бажати кращого.

За словами Жасмін, тільки цього року вона отримала близько 500 пропозицій про заміжжя. Один із шанувальників навіть пропонував їй 250 000 фунтів стерлінгів за те, щоб вона відрізала своє довге волосся, але дівчина рішуче відмовилася.

"Я вже втомилася від цих пропозицій. Мені здається дивним виходити заміж за людину, ґрунтуючись тільки на кількох фотографіях. Я вважаю за краще зустрічатися з людьми особисто, щоб стосунки розвивалися природно", — розповіла вона.

Один із шанувальників навіть пропонував їй 250 000 фунтів стерлінгів за те, щоб вона відрізала своє довге волосся Фото: Jam Press

Дівчина також зазначила, що її популярність у соціальних мережах приваблює як багатих чоловіків, які прагнуть справити враження грошима, так і тих, хто має незвичні фетиші.

"Мені довелося видалити Tinder, тому що я постійно стикалася або з показушними багатіями, або з людьми, у яких були дивні запити. Це змусило мене повністю переглянути своє ставлення до онлайн-знайомств", — зазначила Жасмін.

Зараз дівчина зосереджена на своєму житті та розвитку бізнесу, вона створює бренд з догляду за волоссям LARS Haircare. При цьому побачення не входять до її найближчих планів.

Шанувальники продовжують дивувати Жасмін своїми запитами Фото: Jam Press

Тим часом шанувальники продовжують дивувати Жасмін своїми запитами. Їй пропонували обернути волосся навколо камери, відправити гребінець поштою або зібрати волосся, яке випало і переслати його.

Однак не всі відгуки про її волосся позитивні: деякі жінки наполегливо радять Жасмін пожертвувати свої локони.

"Я вирішила зняти відео, щоб обговорити право на збереження свого волосся й осуд, з яким стикаються жінки. Це стало частиною ширшої дискусії про тиск на жінок у суспільстві", — сказала Жасмін.

Нещодавно дівчина вперше за довгий час підстригла кінчики свого волосся, прибравши 5-10 сантиметрів для здоров'я локонів.

"Я почуваюся приголомшливо після цього. Волосся стало виглядати більш рівно і доглянуто, але довжина практично не змінилася", — додала Жасмин.

Раніше Фокус повідомляв, що 64-річна жінка зустрічається тільки з молодими чоловіками. Сінді Геллоп зазначила, що її романи з молодими чоловіками почалися абсолютно випадково, але вона вирішила спробувати побудувати з ними стосунки і відтоді жодного разу про це не пошкодувала.

Також стало відомо, що модель поскаржилася, що подруги не пустили її на різдвяну вечерю. Друзі заборонили брати участь Марині Сміт у святковій зустрічі, звинувачуючи її в тому, що вона "занадто вродлива" і викликає в них ревнощі та невпевненість.