"Рапунцель в реальной жизни": женщине сделали 500 предложений руки и сердца за год (фото)

Когда Жасмин Ларсен начала демонстрировать свои длинные волосы в соцсетях, она и представить не могла, что они привлекут внимание богатейших людей мира.

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Жительница Бристоля (Англия) Жасмин Ларсен, известная в сети как "британская Рапунцель", призналась, что, несмотря на огромное внимание мужчин, ей сложно найти любовь. Об этом пишет What's The Jam.

Жасмин, обладательница впечатляющих локонов длиной 4 фута 7 дюймов (около 140 см), собрала более 132 000 подписчиков в Instagram, завоевав популярность благодаря своим необычным волосам. Тем не менее личная жизнь девушки оставляет желать лучшего.

По словам Жасмин, только в этом году она получила около 500 предложений о замужестве. Один из поклонников даже предлагал ей 250 000 фунтов стерлингов за то, чтобы она отрезала свои длинные волосы, но девушка решительно отказалась.

"Я уже устала от этих предложений. Мне кажется странным выходить замуж за человека, основываясь только на нескольких фотографиях. Я предпочитаю встречаться с людьми лично, чтобы отношения развивались естественно", — рассказала она.

Один из поклонников даже предлагал ей 250 000 фунтов стерлингов за то, чтобы она отрезала свои длинные волосы Фото: Jam Press

Девушка также отметила, что ее популярность в социальных сетях привлекает как богатых мужчин, стремящихся произвести впечатление деньгами, так и тех, у кого необычные фетиши.

"Мне пришлось удалить Tinder, потому что я постоянно сталкивалась либо с показушными богачами, либо с людьми, у которых были странные запросы. Это заставило меня полностью пересмотреть свое отношение к онлайн-знакомствам", — отметила Жасмин.

Сейчас девушка сосредоточена на своей жизни и развитии бизнеса, она создает бренд по уходу за волосами LARS Haircare. При этом свидания не входят в ее ближайшие планы.

Поклонники продолжают удивлять Жасмин своими запросами Фото: Jam Press

Тем временем поклонники продолжают удивлять Жасмин своими запросами. Ей предлагали обернуть волосы вокруг камеры, отправить расческу по почте или собрать выпавшие волосы и переслать их.

Однако не все отзывы о ее волосах положительные: некоторые женщины настойчиво советуют Жасмин пожертвовать свои локоны.

"Я решила снять видео, чтобы обсудить право на сохранение своих волос и осуждение, с которым сталкиваются женщины. Это стало частью более широкой дискуссии о давлении на женщин в обществе", — сказала Жасмин.

Недавно девушка впервые за долгое время подстригла кончики своих волос, убрав 5-10 сантиметров для здоровья локонов.

"Я чувствую себя потрясающе после этого. Волосы стали выглядеть более ровно и ухоженно, но длина практически не изменилась", — добавила Жасмин.

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