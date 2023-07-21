"Рапунцель в реальной жизни": женщине предлагали 320 тысяч долларов за стрижку (видео)

Жасмин Ларсен даже не подозревала, что ее локоны привлекут внимание богатейших людей мира, когда она начала показывать их в соцсетях. У девушки появились первые подписчики в Instagram. Однако вмести с ними появились и мужчины со своими необычными предложениями.

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В Великобритании 22-летнюю Жасмин Ларсен называют настоящей диснеевской принцессой и "Рапунцель в реальной жизни". Девушка начала отращивать волосы в 2017 году, и теперь ее роскошные рыжие локоны длиной 1 метр и 22 сантиметра спадают до колен. Об этом пишет The Mirror.

Женщина утверждает, что более 100 мужчин прислали ей разные предложения в интернете о стрижке. Ее почти уговорили отрезать волосы, предложив 320 тысяч долларов. Но так называемая "Рапунцель в реальной жизни" отказалась.

"Нет, извините. Я не собираюсь срезать свои волосы. Это мои волосы, и они бесценны", — сказала онаю

Жасмин, живущая в Бристоле, даже не подозревала, что ее локоны привлекут внимание богатейших людей мира, когда она начала показывать их в соцсетях. Затем, когда она набрала 10 000 подписчиков в Instagram, бренды стали обращаться к ней с предложениями о сотрудничестве. Однако вмести с ними появились и мужчины со своими необычными предложениями.

Бренды стали обращаться к девушке с предложениями о сотрудничестве Фото: коллаж Фокус

"Когда я впервые получила предложение, я задумалась, ведь это большие деньги. На самом деле это был видеозапрос, и мужчина предложил почти 4 тысячи долларов. Он хотел, чтобы кто-то полизал мои волосы, но я не собиралась позволять кому-либо делать это. Второй хотел, чтобы я обрезала волосы и отправила их ему, и это было около 320 тысяч долларов", — рассказа девушка.

Издание отмечает, что других мужчин привлекают специфические прически, и они просят Жасмин сделать повторить их. Помимо странных просьб, девушку донимают навязчивые мужчины, просящие ее руки.

"Я думаю, это потому, что они знают, что я не замужем, у меня длинные волосы, и я милый человек. Поэтому они просто присылают эти предложения, а некоторые из них просто умоляют об этом", — предположила британка.

Поначалу Жасмин "было неловко отказывать им", и она разослала сообщение в социальных сетях, чтобы объяснить, что не заинтересована в браке с незнакомцем. Девушка, которая владеет собственной компанией Lars Haircare, планирует отрастить волосы до земли, а затем отрезать их.

"Это мое самое большое достижение, потому что отрастить такие большие волосы нелегко, это мой аксессуар. Я хочу довести длину волос до пола, а затем, думаю, я смогу вернуть их к классической длине в районе бедер и сохранить эту длину надолго", — говорит она.

Ранее Фокус писал, что полячка, которой запретили стричься, показала волосы длиннее ее роста. Каролина Чайковска отрастила почти двухметровые волосы и поделилась своими впечатлениями о жизни с такой уникальной прической. Быстрый рост волос она объясняет генами.

Также стало известно, что ученые предлагают использовать волосы для защиты от солнца. Их хотят использовать для производства солнцезащитного крема и перевязочных материалов.