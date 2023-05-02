Безотходное производство. Ученые предлагают использовать волосы для защиты от солнца

Новое исследование предлагает альтернативное использование срезанных волос — для производства солнцезащитного крема и перевязочных материалов.

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Если задуматься, можно прийти в ужас от того, какое количество человеческих волос ежедневно срезаются и выбрасываются в салонах по всему миру. Видимо, так считали и индийские ученые, которые разработали новый метод производства солнцезащитного крема и перевязочных материалов на основе человеческих волос, пишет New Atlas.

Как и ногти, человеческие волосы, в основном состоят из белка, называемого кератином, а также меланина, который придает им цвет. В действительности оба вещества имеют множество потенциальных применений. Однако предыдущие попытки ученых извлечь их, основывались на использовании токсичных химических веществ или сложных процедурах, позволяющих добыть лишь одно соединение из двух.

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В новом исследовании группа ученых во главе с доктором Пауломи Гошем из Университета президентства Индии разработали новую технологию "безотходного производства". Он заключается в том, что срезанные пряди промывают, а затем измельчают Далее крошечные волоски смешивают с ионной жидкостью, которая разрушает водородные связи, соединяющие вместе молекулы кератина.

Далее смесь волос и жидкой соли нагревают и помещают в раствор соляной кислоты — в результате меланин выпадает в осадок, после чего его собирают. После этого ученые приступают к диализу для сбора уже доступного в растворе кератина. Любопытно, что этот процесс можно повторить несколько раз с небольшой потерей производительности.

Индийские ученые обратились к исследованиям, которые показывают, что кератин играет важную роль в заживлении ран, а потому считают, что белок, извлеченный из остатков человеческих волос, вполне можно использовать для производства перевязочных материалов, например, кровоостанавливающих повязок.

Другое исследование свидетельствует о том, что меланин отлично справляется с блокировкой ультрафиолетового излучения и обладает антиоксидантными свойствами. Именно поэтому исследователи предлагают использовать его для производства таких продуктов, как солнцезащитный крем или оконной пленки, блокирующей ультрафиолет.

Отметим, что при использовании других методов извлечения это было бы невозможно, так как они повреждают естественную структуру меланина и он становится бесполезным.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли способ избавиться от седых волос навсегда.