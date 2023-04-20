Окрашивание не понадобится. Ученые нашли способ избавиться от седых волос навсегда

Результаты исследования предполагают, что в будущем люди смогут сохранить естественный цвет своих волос, не прибегая к окрашиванию.

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Седина — явный признак старения, с которым так или иначе придется столкнуться людям. Столетиями мужчины и женщины придумывали различные способы, которые бы помогли скрыть эти признаки старения, однако теперь исследователи полагают, что седины удастся избежать, пишет Daily Mail.

В ходе исследования ученые из Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета обнаружили, стволовые клетки, способные развиваться во множество различных типов клеток, обладают уникальной способностью перемежаться между зонами роста в волосяных фолликулах. Теперь исследователи полагают, что им удалось найти способ избавиться от седых волос, не прибегая к услугам парикмахера.

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Известно, что с возрастом эти уникальные стволовые клетки застревают в зоне, называемой выпуклостью волосяного фолликула. В результате они не способны регенерировать в пигментные клетки, которые и помогают нам сохранить свой естественный цвет волос — со временем наши волосы обесцвечиваются и становятся седыми.

По словам авторов исследования, то, что им удалось обнаружить сегодня, однажды может помочь людям сохранить свой естественный цвет без необходимости окрашивать волосы. В ходе исследования ученые изучали старые волосы у мышей, и сосредоточились на изучении стволовых клеток меланоцитов, которые также встречаются и у людей.

Ученые обнаружили, что во время нормального роста эти клетки перемещаются между частями развивающегося волосяного фолликула и подвергаются различным уровням белковых сигналов. Однако по мере того, как волосы стареют и выпадают, а затем отрастают заново, все больше этих стволовых клеток застревают и не могут подвергаться воздействию определенных белков. Это в свою очередь не позволяет им превратиться в пигментные клетки — волосы стареют.

Результаты исследования свидетельствуют, что в молодом возрасте "застрявшие клетки" составляют всего 15% от общего количества, тогда как в более позднем их количество превышает 50%. По словам ведущего автора исследования Ци Суна, они с коллегами полагают, что данные процессы происходят и у людей. Если это так, в дальнейшем исследователи смогут использовать эти "застрявшие клетки" для того, чтобы обратить процесс вспять, заставив клетки перемещаться.

По мнению авторов исследования, данные результаты являются важными, так как более ранние исследования показали, что женщин, которые начинают седеть и перестают пользоваться косметикой, стыдят и считают менее компетентными. Эксперты опросили 80 женщин в возрасте от 40 до 60 лет, которые состояли в социальных сетях в группах, посвященных переходу к седым волосам. Некоторые женщины заявили, что появление седины сделало их более хрупкими в глазах окружающих. А другие и вовсе были пристыжены, что им следовало бы больше внимания уделять своему внешнему виду.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что нашли способ предотвратить старение человека.