Фарбування не знадобиться. Вчені знайшли спосіб назавжди позбутися сивого волосся

Результати дослідження припускають, що в майбутньому люди зможуть зберегти природний колір свого волосся, не вдаючись до фарбування.

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Сивина — явна ознака старіння, з якою так чи інакше доведеться зіткнутися людям. Століттями чоловіки й жінки вигадували різні способи, які б допомогли приховати ці ознаки старіння, проте тепер дослідники вважають, що сивини вдасться уникнути, пише Daily Mail.

Під час дослідження вчені з Медичної школи Гроссмана Нью-Йоркського університету виявили, що стовбурові клітини, здатні розвиватися в безліч різних типів клітин, мають унікальну здатність перемежовуватися між зонами зростання у волосяних фолікулах. Тепер дослідники вважають, що їм вдалося знайти спосіб позбутися сивого волосся, не вдаючись до послуг перукаря.

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Відомо, що з віком ці унікальні стовбурові клітини застрягають у зоні, яка називається опуклістю волосяного фолікула. Так вони не здатні регенеруватися в пігментні клітини, які й допомагають нам зберегти свій природний колір волосся — з часом наше волосся знебарвлюється та стає сивим.

За словами авторів дослідження, те, що їм вдалося виявити сьогодні, колись може допомогти людям зберегти свій природний колір без необхідності фарбувати волосся. Під час дослідження вчені вивчали старе волосся у мишей і зосередилися на вивченні стовбурових клітин меланоцитів, які також зустрічаються й у людей.

Вчені виявили, що під час нормального зростання ці клітини переміщаються між частинами волосяного фолікула, що розвивається, і піддаються різним рівням білкових сигналів. Однак із часом, коли волосся старіє і випадає, а потім відростає заново, все більше цих стовбурових клітин застрягають і не можуть піддаватися впливу певних білків. Це не дозволяє їм перетворитися на пігментні клітини — волосся старіє.

Результати дослідження свідчать, що в молодому віці "клітини, що застрягли" становлять всього 15% від загальної кількості, тоді як у пізнішому їхня кількість перевищує 50%. За словами провідного автора дослідження Ці Суна, вони з колегами вважають, що ці процеси відбуваються й у людей. Якщо це так, надалі дослідники зможуть використовувати ці клітини, що "застрягли", для того, щоб запустити зворотний процес, змусивши клітини переміщатися.

На думку авторів дослідження, ці результати є важливими, оскільки більш ранні дослідження показали, що жінок, які починають сивіти та перестають користуватися косметикою, соромлять і вважають менш компетентними. Експерти опитали 80 жінок віком від 40 до 60 років, які перебували в соціальних мережах у групах, присвячених переходу до сивого волосся. Деякі жінки заявили, що поява сивини зробила їх більш крихкими в очах оточення. А інші й зовсім були засоромлені, що їм слід більше уваги приділяти своєму зовнішньому вигляду.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що знайшли спосіб запобігти старінню людини.