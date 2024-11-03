Не шкідник, а незрозумілий захисник: лікарка розповіла, чому під час хвороби у нас виділяється слиз

Стан, коли дихання ускладнене щільним шаром слизу мало кого приваблює. Однак лікарі наполягають, що він допомагає нам швидше одужати.

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Слиз, який часто сприймають як неприємне явище під час хвороб, насправді відіграє важливу роль у захисті людського організму. Всупереч поширеній думці — це не щось шкідливе, чого треба позбуватися, а скоріше корисний щит, що захищає організм від зовнішніх чинників. Багато людей досі вважають це ознакою хвороби, що процвітає, проте реальність її виникнення та наявності зовсім інша, пише BBC Science Focus.

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Терапевт з Лондона з медичною освітою, отриманою в Імперському коледжі, доктор Ніш Манек, пояснює, що слиз покриває вологі поверхні дихальної системи, включно з носом, пазухами і легенями, діючи подібно до мухобійки. Складений переважно з води, а також білків, цукрів і антимікробних молекул, слиз захоплює чужорідні частинки, як-от бактерії та віруси, тим самим запобігаючи їхньому потраплянню в кров і спричиняючи інфекції.

У звичайних умовах слиз, що виділяється, залишається непоміченим, оскільки він поступово переміщується в задню частину горла крихітними волоскоподібними структурами, званими віями, де його несвідомо проковтують. Однак коли людина хворіє, вироблення слизу збільшується, і він стає густішим, що робить його більш помітним. Але навіть у таких ситуаціях він зберігає свою захисну функцію, затримуючи хвороботворні мікроорганізми та підтримуючи імунну відповідь організму.

Видалення слизу, особливо під час хвороби, не обов'язково прискорює одужання. Хоча бажання відкашлятися або вичистити слиз — звична справа, доктор Манек вважає, що часто краще залишити його в спокої, оскільки він продовжує затримувати мікроби і підтримувати наш імунний захист. Тим, хто відчуває дискомфорт через надлишок слизу, Манек радить такі прості засоби, як зволоження повітря, використання сольових назальних спреїв і зволоження повітря в приміщенні.

Полоскання горла солоною водою також ефективне для зняття подразнення горла, викликаного скупченням слизу. Безрецептурні деконгестанти можуть принести полегшення, але назальні спреї слід використовувати з обережністю: тривале застосування протягом тижня може посилити закладеність через зворотний ефект. Доктор Манек радить дотримуватися поміркованості, підкреслюючи, що боротьба зі слизом за допомогою природних методів і гідратації зазвичай корисніша для загального одужання, ніж агресивна стимуляція організму медициною.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.