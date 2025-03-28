Усі запаси води на Землі невблаганно скорочуються: до чого варто готуватися людству

Тривожні результати нового дослідження вказують на те, що "помітна" кількість води на планеті, що зберігається на суходолі, вже виснажена. Йдеться про такі джерела, як ґрунт, озера та річки.

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Про це пише PHYS.org.

Професор гідрології Мельбурнського університету Донгрель Рю і його колега Кі-Вон Со були здивовані, коли їхня комп'ютерна модель видала несподіваний результат: більшість запасів води на Землі, зокрема в ґрунті, річках і озерах, уже виснажені. Вчені припустили, що це "помилка в моделі" — на перевірку пішов рік, але ніякої помилки не було.

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У новій роботі вчені підтвердили, що глобальне потепління Землі значно скоротило запаси води, що зберігається в ґрунті, озерах, річках, снігу та інших місцях. Команда припускає, що це може мати незворотні наслідки для сільського господарства і підвищення рівня світового океану. Ба більше, вчені вважають, що значне перенесення запасів води з суші в океан особливо небезпечне для сільського господарства.

Дані вказують на те, що вологість земного ґрунту знизилася більш ніж на 2000 гігатонн приблизно за останні два десятиліття. Для порівняння, це вдвічі перевищує втрату льоду Гренландією з 2002 по 2006 роки. Водночас частота сільськогосподарських та екологічних посух, що відбуваються раз на десятиліття, збільшилася, рівень світового океану піднявся, а полюс Землі змістився.

У своїй роботі Рю з колегами використовували три джерела даних — масив даних дозволив розкрити "глибшу правду про землю", з якою фермерам доводиться стикатися. Йдеться про різку зміну погодних умов, коли після сильної посухи, фермери стикаються з драматичною кількістю опадів, що призводить до повеней. На жаль, це не означає, що вода, яка зберігається під землею, відновилася.

Автори дослідження вважають, що землі нашої планети втратили свою еластичність і тепер не здатні швидко відновлюватися. Ба більше, вчені не впевнені, чи зможе ця еластичність повернутися — це залежатиме від того, чи вживатимуть люди заходів щодо запобігання розвитку кліматичного клімату, і чи зможе людство змінити водокористування.

Реальність така, що тепловий стрес, що зростає, змушує рослини потребувати більшої кількості води — в результаті вчені вважають, що сільське господарство, особливо зрошуване землеробство, постраждає найбільше від нестачі води.

За словами професора наук про навколишнє середовище в Університеті Аризони Кетрін Джейкобс, на Землі існують довгострокові зміни клімату, які вже відбувалися в минулому і, ймовірно, відбудуться в майбутньому. Деякі з них, можливо, зможуть повернути описану вище тенденцію назад, проте, вчені вважають, що цього не станеться за нашого життя.

Дослідження також підтверджує пояснення невеликого коливання обертання Землі — воно викликане зміною рівня вологості планети.

Раніше Фокус писав про те, що запаси води на Землі вичерпаються до 2050 року: хто першим відчує брак ресурсів.