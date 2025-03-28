Все запасы воды на Земле неумолимо сокращается: к чему стоит готовиться человечеству

Тревожные результаты нового исследования указывают на то, что "заметное" количество воды на планете, хранящейся на суше уже истощены. Речь идет о таких источниках, как почва, озера и реки.

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Об этом пишет PHYS.org.

Профессор гидрологии Мельбурнского университета Донгрель Рю и его коллега Ки-Вон Со были удивлены, когда их компьютерная модель выдала неожиданный результат: большинство запасов воды на Земле, в том числе в почве, реках и озерах, уже истощены. Ученые предположили, что это "ошибка в модели" — на проверку ушел год, но никакой ошибки не было.

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В новой работе ученые подтвердили, что глобальное потепление Земли значительно сократило запасы воды, хранящейся в почве, озерах, реках, снегу и других местах. Команда предполагает, что это может иметь необратимые последствия для сельского хозяйства и повышения уровня мирового океана. Более того, ученые считают, что значительный перенос запасов воды с суши в океан особенно опасен для сельского хозяйства.

Данные указывают на то, что влажность земной почвы снизилась более чем на 2000 гигатонн примерно за последние два десятилетия. Для сравнения, это вдвое превышает потерю льда Гренландией с 2002 по 2006 года. В то же время частота сельскохозяйственных и экологических засух, происходящих раз в десятилетие, увеличилась, уровень мирового океана поднялся, а полюс Земли сместился.

В своей работе Рю с коллегами использовали три источника данных — массив данных позволил раскрыть "более глубокую правду о земле", с которой фермерам приходится сталкиваться. Речь идет о резком изменении погодных условий, когда после сильной засухи, фермеры сталкиваются с драматическим количеством осадков, приводящим к наводнениям. Увы, это не означает, что вода, хранящаяся под землей, восстановилась.

Авторы исследования полагают, что земли нашей планеты потеряли свою эластичность и теперь не способны быстро восстанавливаться. Более того, ученые не уверены, сможет ли эта эластичность вернуться — это будет зависеть от того, предпримут ли люди меры по предотвращению развития климатического климата и сможет ли человечество изменить водопользование.

Реальность такова, что растущий тепловой стресс заставляет растения нуждаться в большем количестве воды — в результате ученые полагают, что сельское хозяйство, особенно орошаемое земледелие, пострадает больше всего от нехватки воды.

По словам профессора наук об окружающей среде в Университете Аризоны Кэтрин Джейкобс, на Земле существуют долгосрочные изменения климата, которые уже происходили в прошлом и, вероятно, произойдут в будущем. Некоторые из них, возможно, смогут обратить описанную выше тенденцию вспять, однако, ученые считают, что этого не произойдет при нашей жизни.

Исследование также подтверждает объяснение небольшого колебания вращения Земли — оно вызвано изменением уровня влажности планеты.

Ранее Фокус писал о том, что запасы воды на Земле исчерпаются к 2050: кто первым испытает нехватку ресурсов.