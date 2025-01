Иванка Трамп рассказала, что помогает ей сохранить фигуру 20-летней в 43 (видео)

Дочь Дональда Трампа вывела для себя идеальный баланс физических нагрузок и правильного питания.

Дочь новоизбранного президента США Дональда Трампа, Иванка Трамп, приоткрыла секреты своей красоты, поделившись в подкасте The Skinny Confidential Him & Her рассказом о привычках в области здоровья и благополучия. Она также назвала две вещи, которые больше всего повлияли на "преобразование" ее тела.

По словам 43-летней бизнесвумен и многодетной матери, сочетание поднятия тяжестей и употребления в пищу большого количества белка действительно помогло ей изменить свою внешность.

"Думаю, с тех пор, как переехала в Майами, я начала уделять первостепенное внимание физическим упражнениям. Изначально это приняло форму йоги и пилатеса, тех вещей, которыми я занималась в разные периоды своей жизни, но теперь у меня была возможность, поскольку я следовала собственному графику, сделать их более постоянными и более регулярной частью своей жизни", — сказала Иванка.

Постепенно она начала больше заниматься силовыми и силовыми тренировками, в результате чего увидела огромную разницу.

"Все мое тело изменилось. Но именно тогда я действительно заметила огромные изменения для себя, и состав моего тела кардинально изменился. Я стала сильнее, стройнее, и мне это как-то сошло с рук, потому что я очень высокая и могу выглядеть стройной, даже если я не сильная", — сказала Иванка.

Однако она призналась, что, хотя йога и пилатес определенно нравятся ей больше, чем силовые тренировки, они не так эффективны для ее тела. Куда более лучший результат дали простые упражнения, такие как "толчки", "подтягивания" и "становые тяги".

"Мне не очень нравится это делать. Мне нравится гулять, заниматься спортом, мне очень нравится пилатес и йога, но я увидела такую ​​трансформацию в плане моего здоровья", – отмечает она.

Иванка подчеркнула на важности употребления белка в еду.

"Именно когда я объединила эти две вещи, я начала замечать разницу", – объяснила Трамп.

Гостья подкаста добавила, что она и вся ее семья увлекаются джиу-джитсу, видом боевых искусств самообороны. Ее дочь Арабелла ходит на занятия с братьями Валенте, в число которых входит Хоаким Валенте, парень Жизель Бюндхен.

Что касается еды, каждое утро Иванка делает коктейль, полный белка, банана, какао и креатина – микса для мышечной массы. Когда она идет на тренировку, то добавляет в воду аминокислоты и электролиты.

Много времени женщина уделяет прогулкам на природе, а перед сном принимает магний.

Во время последней предвыборной кампании своего отца Иванка, которая была его советником в Белом доме при первой каденции, практически не появлялась на его выступлениях и кампаниях. Она сосредоточилась на бизнесе и семье.

Ранее Фокус писал, что дочь Дональда Трампа могла изменить в своей внешности.