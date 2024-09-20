Пластические хирурги рассказали, что дочь Дональда Трампа могла изменить в своей внешности

Эксперты считают, что Иванка очень грамотно подходит к своей внешности и не злоупотребляет возможностями косметологической индустрии.

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42-летняя Иванка Трамп, дочь 45-го президента США и кандидата на наивысший пост в стране Дональда Трампа, могла сделать некоторые процедуры, чтобы улучшить свою внешность. Свое мнение о том, что могла изменить в себе представительница известнейшей американской семьи, высказали в беседе с Daily Mail известные специалисты индустрии красоты.

Так, доктор Бенджамин Кофлин, пластический хирург из Чикаго, анализируя одно из последних селфи Иванки из Парижа, обратил внимание на то, что ее подбородок и линия челюсти выглядят более четкими, чем когда-либо. Такого эффекта можно добиться с помощью филлеров.

Фото: instagram @ivankatrump

"Объем в нужных местах действительно может иметь значение", – подчеркнул он.

На другой фотографии, опубликованной в июле, Иванка продемонстрировала свой профиль в желтом платье.

"Кончик ее носа кажется более выступающим и утонченным, но этого можно было бы добиться с помощью нехирургической ринопластики с использованием филлеров. Вероятно, она сделала это, чтобы сбалансировать остальные черты лица", – считает Даррик Антелл, пластический хирург из Манхэттена.

Фото: instagram @ivankatrump

Эксперты предполагают, что Иванка перенесла ринопластику не один раз, что сделало ее профиль более доскональным.

Джоэл Копельман, пластический хирург из Нью-Йорка, сказал, что для того, чтобы сделать нос идеальным, может понадобиться не одна операция:

"Первичная ринопластика может решить структурные проблемы или общий размер носа, в то время как вторичная (ревизионная) ринопластика может быть выполнена для дальнейшего совершенствования кончика носа или корректировки переносицы".

Подбородок Иванки также стал предметом пристального внимания общественности с момента ее появления в ноябре 2023 года на судебном процессе по делу о мошенничестве ее отца в Нью-Йорке.

В то время как ее подбородок в 2020 году был меньше и казался более втянутым в лицо, подбородок в 2023 и 2024 годах более выражен. Чтобы увеличить подбородок, врачи разрезают кожу вокруг подбородочной кости и растягивают ее. Таким образом они создают карман, куда могут вставить имплант, делая подбородок длиннее и более выраженным.

Фото: instagram @ivankatrump

Доктор Копельман считает, что Иванка могла делать инъекции ботокса, о чем свидетельствуют некоторые фотографии, где ее челюсть выглядит шире.

"Я бы предположила, что ей, возможно, сделали инъекцию ботокса в жевательную мышцу. Он обычно используемого для придания лицу худобы, но он может вызвать временный эффект расширения, пока мышца адаптируется", – объясняет врач.

Доктор Стивен Фаллек, пластический хирург из Нью-Йорка и медицинский консультант Maskad Skincare, добавил, что на фотографиях из Парижа щеки Иванки выглядят полнее, чем раньше, что особенно заметно по бокам лица ближе к внешним краям.

"Ее щеки выглядят полнее, чем на прошлых фотографиях, и этот более полный вид часто является результатом правильно размещенных филлеров. Это тонкий способ освежить лицо без хирургического вмешательства, и это то, что я часто рекомендую пациентам, желающим улучшить свою естественную структуру", – пояснил он.

Сочетание ботокса, лазерных процедур и мастерского редактирования фотографий также сыграло ведущую роль в достижении ее безупречного цвета лица.

"Ее замороженное лицо? Стопроцентный нейротоксин. Вот это и есть цель — остановить движение и предотвратить морщины. Но если вы переусердствуете, вы будете выглядеть неестественно. Выглядит отлично на ТВ, но в жизни? Я уверен, что это немного странно, когда она пытается выразить эмоции", – резюмирует Кофлин.

Фото: instagram @ivankatrump

Лазерные процедуры, между тем, являются проверенными и любимыми способами улучшить цвет и текстуру кожи, не ложась под нож. Пластические хирурги предполагают, что она, вероятно, прошла один из двух различных типов лазерной обработки: фракционные лазеры или IPL.

Фракционные лазеры проникают в кожу и создают там повреждения, что запускает естественный процесс заживления организма, который улучшает текстуру и морщины. IPL нацелен на пигментацию кожи, включая возрастные и солнечные пятна, и стимулирует выработку коллагена для уменьшения тонких линий.

Доктор Копельман сказал, что на последних фотографиях "ее безупречная кожа, вероятно, является комбинацией ботокса, лазеров и, возможно, небольшого количества редактирования фотографий для дополнительного отполированного вида".

"Я часто вижу, как мои пациенты используют все три вместе, чтобы создать этот идеальный результат", – добавил врач.

Ранее Фокус писал, что Иванка Трамп примерила платье украинского бренда.