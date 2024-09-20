Пластичні хірурги розповіли, що дочка Дональда Трампа могла змінити у своїй зовнішності

Експерти вважають, що Іванка дуже грамотно підходить до своєї зовнішності і не зловживає можливостями косметологічної індустрії.

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42-річна Іванка Трамп, дочка 45-го президента США і кандидата на найвищу посаду в країні Дональда Трампа, могла зробити деякі процедури, щоб поліпшити свою зовнішність. Свою думку про те, що могла змінити в собі представниця найвідомішої американської сім'ї, висловили в бесіді з Daily Mail відомі фахівці індустрії краси.

Так, доктор Бенджамін Кофлін, пластичний хірург з Чикаго, аналізуючи одне з останніх селфі Іванки з Парижа, звернув увагу на те, що її підборіддя і лінія щелепи мають чіткіший вигляд, ніж будь-коли. Такого ефекту можна домогтися за допомогою філерів.

Фото: instagram @ivankatrump

"Обсяг у потрібних місцях справді може мати значення", — наголосив він.

На іншій світлині, опублікованій у липні, Іванка продемонструвала свій профіль у жовтій сукні.

"Кінчик її носа здається більш виступаючим і витонченим, але цього можна було б домогтися за допомогою нехірургічної ринопластики з використанням філерів. Ймовірно, вона зробила це, щоб збалансувати інші риси обличчя", — вважає Даррік Антелл, пластичний хірург з Мангеттена.

Фото: instagram @ivankatrump

Експерти припускають, що Іванка перенесла ринопластику не один раз, що зробило її профіль більш досконалим.

Джоел Копельман, пластичний хірург із Нью-Йорка, сказав, що для того, щоб зробити ніс ідеальним, може знадобитися не одна операція:

"Первинна ринопластика може розв'язати структурні проблеми або загальний розмір носа, тоді як вторинна (ревізійна) ринопластика може бути виконана для подальшого вдосконалення кінчика носа або коригування перенісся".

Підборіддя Іванки також стало предметом пильної уваги громадськості з моменту її появи в листопаді 2023 року на судовому процесі у справі про шахрайство її батька в Нью-Йорку.

Тоді як її підборіддя у 2020 році було меншим і здавалося більш втягнутим в обличчя, підборіддя у 2023 і 2024 роках більш виражене. Щоб збільшити підборіддя, лікарі розрізають шкіру навколо підборідної кістки і розтягують її. Так вони створюють кишеню, куди можуть вставити імплант, роблячи підборіддя довшим і більш вираженим.

Фото: instagram @ivankatrump

Доктор Копельман вважає, що Іванка могла робити ін'єкції ботоксу, про що свідчать деякі фото, де її щелепа має ширший вигляд.

"Я б припустила, що їй, можливо, зробили ін'єкцію ботоксу в жувальний м'яз. Він зазвичай використовується для надання обличчю худорлявості, але він може викликати тимчасовий ефект розширення, поки м'яз адаптується", — пояснює лікар.

Доктор Стівен Фаллек, пластичний хірург з Нью-Йорка і медичний консультант Maskad Skincare, додав, що на фото з Парижа щоки Іванки мають повніший вигляд, ніж раніше, що особливо помітно з боків обличчя ближче до зовнішніх країв.

"Її щоки мають повніший вигляд, ніж на минулих фото, і цей повніший вигляд часто є результатом правильно розміщених філерів. Це тонкий спосіб освіжити обличчя без хірургічного втручання, і це те, що я часто рекомендую пацієнтам, які бажають поліпшити свою природну структуру", — пояснив він.

Поєднання ботоксу, лазерних процедур і майстерного редагування фото також зіграло провідну роль у досягненні її бездоганного кольору обличчя.

"Її заморожене обличчя? Стовідсотковий нейротоксин. Ось це і є мета — зупинити рух і запобігти зморшкам. Але якщо ви перестараєтеся, ви матимете неприродний вигляд. Виглядає відмінно на ТБ, але в житті? Я впевнений, що це трохи дивно, коли вона намагається висловити емоції", — резюмує Кофлін.

Фото: instagram @ivankatrump

Лазерні процедури, до того ж, є перевіреними й улюбленими способами поліпшити колір і текстуру шкіри, не лягаючи під ніж. Пластичні хірурги припускають, що вона, ймовірно, пройшла один із двох різних типів лазерної обробки: фракційні лазери або IPL.

Фракційні лазери проникають у шкіру і створюють там ушкодження, що запускає природний процес загоєння організму, який покращує текстуру і зморшки. IPL націлений на пігментацію шкіри, включно з віковими і сонячними плямами, і стимулює вироблення колагену для зменшення тонких ліній.

Доктор Копельман сказав, що на останніх фото "її бездоганна шкіра, ймовірно, є комбінацією ботоксу, лазерів і, можливо, невеликої кількості редагування фото для додаткового відполірованого вигляду".

"Я часто бачу, як мої пацієнти використовують усі три разом, щоб створити цей ідеальний результат", — додав лікар.

Раніше Фокус писав, що Іванка Трамп приміряла сукню українського бренду.