Война Первых: почему не ладят Мелания и Иванка Трамп

Мачеха и падчерица всегда недолюбливали ддруг друга, ощущая конкуренцию, но ситуация начала усугубляться с 2016 года.

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Скрытая вражда первой леди США Мелании Трамп и "первой дочери" Америки, как называют Иванку Трамп, дочь Дональда Трампа, главы Белого дома, от первого брака, – секрет Полишинеля. Однако, как пишет Daily Mail, их раскол длится гораздо дольше, чем с первого президентского срока Трампа, когда две женщины состязались за внимание и любовь публики.

По информации инсайдера, раскол между мачехой и падчерицей восходит к браку бывшей словенской модели с Дональдом Трампом в 2005 году. На тот момент Мелании было 34, а миллиардеру – 58. По возрасту мисс Кнаусс была ближе к 23-летней Иванке. Однако это не стало поводом для близкой дружбы.

Все усугубил резкий разворот Дональда от магната недвижимости и звезды реалити-шоу к тому, чтобы стать президентом США в 2016 году. Переезд семьи из собственных просторных нью-йоркских апартаментов в тесные жилые и рабочие помещения Белого дома привлек больше внимания к борьбе за власть Мелании и Иванки.

Источники описывали, как женщины ссорились из-за всего: от офисного помещения до зарубежных поездок и даже определенных политических вопросов.

Мелании определенно сослужило медвежью услугу то, что она не переехала в Вашингтон до лета 2017 года. Ее сыну Бэррону было 10 лет, когда его отец победил на выборах в первый раз, и Мелания осталась с ним в Нью-Йорке, пока он заканчивал учебный год. Это заставило Иванку, которая вместе с мужем Джаредом Кушнером быстро перевезла свою семью в арендуемую квартиру в Вашингтоне за $15 000 в месяц, взять на себя многие обязанности первой леди. И она по-настоящему наслаждалась єтой работой.

Дошло до того, что команде Мелании передали просьбу о том, чтобы традиционный "Офис первой леди" в восточном крыле Белого дома был перепрофилирован в "Офис первой семьи", что привело ее в ярость.

К 2018 году отношения между двумя женщинами были настолько напряженными, что, по крайней мере, один раз тогдашнему главе аппарата Белого дома Джону Келли пришлось вмешаться и выступить посредником между дамами и их офисами.

Даже сейчас, когда Иванка и ее муж Джаред Кушнер, которые были главными советниками при первом президентстве Трампа, решительно отстранились от политики, напряженность сохраняется.

"Иванка всегда будет для нее занозой", — сказал источник, знающий обеих женщин.

Особенно примечательно, что женщины не общались во время церемонии инаугурации Дональда Трампа в прошлом месяце, даже когда они стояли рядом друг с другом в Ротонде Капитолия.

Один из сотрудников Трампа даже назвал "отчаянными" явные попытки Иванки появиться на как можно большем количестве тех же ключевых фотографий, что и Мелания. И хотя дочь Трампа, которой сейчас 43 года, подчеркнула, что не вернется в самое сердце политики округа Колумбия в этой администрации, она явно стремится сохранить присутствие в жизни своего отца.

"Я больше всего жду возможности просто появиться для него как дочь и быть рядом с ним, чтобы отвлечь его от дел и посмотреть с ним фильм или спортивный матч, чтобы знать, что он может быть со мной и быть самим собой, и просто расслабиться", – сказала она в подкасте в прошлом месяце. За время двухчасовой беседы многодетная мать ни разу не упомянула свою мачеху.

Фото: Getty

"[Мелания] будет раздражена, потому что Иванка будет просто появляться на государственных ужинах и тому подобном. Это будет новая битва", – добавил источник.

Иванка была очень близка со своей покойной матерью Иваной, которая умерла в 2022 году после падения с лестницы в возрасте 73 лет. До того как заняться политикой, она окончила бизнес-школу в 2004 году и заняла должность в компании своего отца по недвижимости.

Позже дочь президента запустила линию одежды, которая продавалась в крупных универмагах, включая Macy's, прежде чем основать ювелирную компанию. На пике своей карьеры Иванка зарабатывала $100 миллионов в год. Но после первой победы ее отца на выборах продажи упали. Многие связывали ухудшение продаж с бойкотами против Трампа. В 2018 году она закрыла свой модный бренд.

Мелания же изо всех сил пыталась утвердиться в качестве серьезного игрока в бизнесе. Однако несмотря на опыт работы в модельном бизнесе и знание английского как второго языка, ее увлечения линией по уходу за кожей и хвастовство ювелирными изделиями на QVC в 2012 году были недолгими.

"Есть чувство конкуренции с Иванкой, которая является очень успешной бизнес-леди. Я думаю, что есть чувство попытки вписаться в семью Трампа, в то, чтобы быть этими успешными деловыми людьми", – сказал человек, близкий к Мелании.

Сейчас "первая дочь" отошла от политики, сосредоточившись на благотворительности и своей роли матери троих детей. Мелания, тем временем, недавно наслаждалась лаврами автора успешных мемуаров, которые стали бестселлером № 1 по версии New York Times. В настоящее время она также продает на своем сайте NFT ($150 за штуку), позолоченные ожерелья ($600) и рождественские украшения ($90).

Фото: Getty

Несмотря на все трения с мачехой, Иванка хорошо ладит со своим теперь уже 18-летним братом Бэрроном.

Ранее Фокус писал, куда исчезла Мелания Трамп.