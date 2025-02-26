"Никогда не будет традиционной первой леди": куда исчезла Мелания Трамп (фото)

Инсайдеры говорят, что отсутствие Мелании Трамп на публике "не должно быть неожиданностью". Сейчас она занята собственными проектами.

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Стало известно, почему первая леди США Мелания Трамп долгое время не появлялась на публике после инаугурации мужа. Об этом пишет People.

Недавно жена Дональда Трампа сопровождала мужа на приеме для членов Национальной ассоциации губернаторов в Восточной комнате Белого дома. Это первый выход первой леди США за месяц — до этого ее последний раз видели во время посещения пострадавших от масштабных лесных пожаров в Калифорнии 24 января.

Инсайдеры говорят, что отсутствие Мелании Трамп на публике "не должно быть неожиданностью, поскольку она живет таким образом".

"Она никогда не будет традиционной первой леди. Это не то, кем она является. У нее есть собственные идеи относительно того, что она хочет делать", — считает источник.

Недавно жена американского президента прибыла в Белый дом, чтобы продвигать собственные проекты. В частности, документальный фильм о ее жизни, режиссером которого является Бретт Ратнер.

Дональд Трамп с женой на инаугурации 20 января Фото: Getty

Поэтому в течение этого времени первая леди США была занята съемками байопика, которые проходили в нескольких местах, включая Белый дом в Вашингтоне.

Также стало известно, что жена американского президента живет как в резиденции Мар-а-Лаго, так и в Белом доме. Когда Мелания Трамп находится в их доме в Палм-Бич, она обычно "держится в стороне", но порой сопровождает Дональда Трампа на ужин.

Мелания Трамп Фото: Getty Images

Отсутствие Мелании Трамп на всех важных мероприятиях после инаугурации Дональда Трампа трудно не заметить. Она пока не совершила ни одной зарубежной поездки в новом статусе. Инсайдеры говорят, что первая леди США не будет участвовать публично в повседневной жизни второго срока ее мужа на посту президента.

Напомним, какие модные привычки есть у Мелании Трамп.

Также Фокус писал о первом официальном снимке Мелании Трамп во время второй каденции ее мужа.