"Ніколи не буде традиційною першою леді": куди зникла Меланія Трамп (фото)

Інсайдери кажуть, що відсутність Меланії Трамп на публіці "не має бути несподіванкою". Наразі вона зайнята власними проєктами.

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Стало відомо, чому перша леді США Меланія Трамп тривалий час не зʼявлялася на публіці після інавгурації чоловіка. Про це пише People.

Нещодавно дружина Дональда Трампа супроводжувала чоловіка на прийомі для членів Національної асоціації губернаторів у Східній кімнаті Білого дому. Це перший вихід першої леді США за місяць — до цього її востаннє бачили під час відвідування постраждалих від масштабних лісових пожеж у Каліфорнії 24 січня.

Інсайдери кажуть, що відсутність Меланії Трамп на публіці "не має бути несподіванкою, оскільки вона живе таким чином".

"Вона ніколи не буде традиційною першою леді. Це не те, ким вона є. У неї є власні ідеї щодо того, що вона хоче робити", — вважає джерело.

Нещодавно дружина американського президента прибула до Білого дому, щоб просувати власні проєкти. Зокрема, документальний фільм про її життя, режисером якого є Бретт Ратнер.

Дональд Трамп з дружиною на інавгурації 20 січня Фото: Getty

Тому впродовж цього часу перша леді США була зайнята зйомками байопіку, які проходили в кількох місцях, включно з Білим домом у Вашингтоні.

Також стало відомо, що дружина американського президента живе як у резиденції Мар-а-Лаго, так і в Білому домі. Коли Меланія Трамп перебуває в їхньому будинку в Палм-Біч, вона зазвичай "тримається осторонь", але часом супроводжує Дональда Трампа на вечерю.

Меланія Трамп Фото: Getty Images

Відсутність Меланії Трамп на всіх важливих заходах після інавгурації Дональда Трампа важко не помітити. Вона поки що не здійснила жодної закордонної поїздки в новому статусі. Інсайдери говорять, що перша леді США не братиме участі публічно в повсякденному житті другого терміну її чоловіка на посаді президента.

Нагадаємо, які модні звички є в Меланії Трамп.

Також Фокус писав про перший офіційний знімок Меланії Трамп під час другої каденції її чоловіка.