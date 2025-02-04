Меланія Трамп прикрасила обкладинку журналу, і це не Vogue (фото)

Люди, які тісно співпрацюють з Меланією Трамп, розповіли, що вона стала набагато впевненішою в собі.

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54-річна перша леді США Меланія Трамп стала героїнею нового номера журналу Hello, прикрасивши його обкладинку і сторінки. Про те, якою вона увійшла до Білого дому вдруге, виданню розповіли її три найдовіреніші радники — стиліст і дизайнер Ерве П'єр, її офіційна фотографиня Режін Махо Мао, яка зробила всі світлини, представлені в журналі, і дизайнерка інтер'єру Тем Канналікхам.

"Вона завжди була практичною, але зараз вона більш вільна, щоб зробити заяву. Вона інша людина, ніж була вісім років тому, і завжди була вірна собі. Цього разу це схоже на іншу енергію з новими людьми, якими оточив себе президент", — зазначила Режин. За її словами, якщо раніше Меланії потрібно було більше часу приділяти синові Беррону, то тепер, коли він став студентом, у неї з'явилося більше свободи, і тепер місіс Трамп має намір зосередитися на своїх функціях першої леді.

Махо додала, що Меланія завжди в правильному місці:

"Вона завжди позаду свого чоловіка. Він на світлі, їй світло не потрібне. Вона дуже хороший номер два. На першому місці завжди її чоловік, і мені це подобається. У неї сильні сімейні цінності, бути хорошою дружиною і переконатися, що вони щасливі".

Фотограф вважає, що ще одна якість Меланії — впевнений спокій. Нещодавно вона відзначила 20-ту річницю шлюбу з Дональдом Трампом, у якого непроста вдача.

"У ній є щось — сильна жінка — але водночас є м'яка сила; вона справді добре врівноважує свого чоловіка. Іноді я дивуюся, як вона могла мати сміливість продовжувати; вони пройшли через стільки. Вона віддана. Вона любить його, а він любить її", — каже Режин.

П'єр Ерве зазначає, що Меланія завжди доброзичлива до персоналу, друзів і близьких:

"Коли я тільки почав працювати на місіс Трамп, я готував одяг для примірки і побачив, як вона складає взуття у валізу. Я одразу сказав їй, що вона не може цього зробити, і це моя робота. Але вона відповіла: "Я завжди сама пакую речі, щоб бути впевненою, що лежить у моєму багажі". Вона також сама приготує вам каву. Тож якщо ви уявляєте собі жінку, оточену слугами, ви помиляєтеся".

За словами своїх асистентів, дружина президента дуже працьовита. Вона встає о 6 ранку, готова працювати з 6:30 ранку і часто працює до півночі або до першої години ночі. Крім того, Меланія цінує вміння слухати і вчитися в інших.

"Місіс Трамп завжди випромінювала гордість за свої переконання і непохитну впевненість, коли говорила про теми, які вона глибоко знає або ретельно досліджувала. Як допитлива і вдумлива особистість, вона цінує вміння слухати і вчитися в інших, коли тема чи історія їй незнайомі. Вона розуміє силу слухання — важливу рису сильного лідера, яку часто не беруть до уваги. Дехто недооцінював її впевненість, але вона завжди була присутня, ґрунтуючись на її почутті себе і мети", — підкреслює Канналікхам.

Дизайнер співпрацює з Меланією, оскільки вона хоче залишити свій слід у Білому домі. Однією з переваг її ролі є переробка частин історичної будівлі у Вашингтоні, округ Колумбія; Під час попереднього терміну Дональда вона особливо пишалася реконструкцією Рожевого саду і тенісного павільйону. В офіційній резиденції президента вона і Тем вже залишили свій слід у декорі, працюючи разом над реконструкцією певних приміщень під час першого терміну Дональда, включно з реставрацією дверей з червоного дерева, повторним оздобленням підлог і модернізацією внутрішніх структур.

Раніше Фокус писав, про що говорить перший офіційний портрет Меланії Трамп як господині Білого дому.