Мелания Трамп украсила обложку журнала (фото)

Люди, которые тесно сотрудничают с Меланией Трамп, рассказали, что она стала намного уверенней в себе.

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54-летняя первая леди США Мелания Трамп стала героиней нового номера журнала Hello, украсив его обложку и страницы. О том, какой она вошла в Белый дом второй раз, изданию рассказали ее три самых доверенных советника – стилист и дизайнер Эрве Пьер, ее официальный фотограф Режин Махо Мао, которая сделала все фотографии, представленные в журнале, и дизайнер интерьера Тэм Канналикхам.

"Она всегда была практичной, но сейчас она более свободна, чтобы сделать заявление. Она другой человек, чем была восемь лет назад, и всегда была верна себе. На этот раз это похоже на другую энергию с новыми людьми, которыми окружил себя президент", – отметила Режин. По ее словам, если раньше Мелании нужно было больше времени уделять сыну Бэррону, то теперь, когда он стал студентом, у нее появилось больше свободы, и теперь миссис Трамп намерена сосредоточиться на своих функциях первой леди.

Махо добавила, что Мелания всегда в правильном месте:

"Она всегда позади своего мужа. Он на свету, ей свет не нужен. Она очень хороший номер два. На первом месте всегда ее муж, и мне это нравится. У нее сильные семейные ценности, быть хорошей женой и убедиться, что они счастливы".

Фотограф считает, что еще одно качество Мелании – уверенное спокойствие. Недавно она отметила 20-ую годовщину брака с Дональдом Трампом, у которого непростой нрав.

"В ней есть что-то – сильная женщина – но в то же время есть мягкая сила; она действительно хорошо уравновешивает своего мужа. Иногда я удивляюсь, как она могла иметь смелость продолжать; они прошли через столько. Она преданна. Она любит его, а он любит ее", — говорит Режин.

Пьер Эрве отмечает, что Мелания всегда дружелюбна к персоналу, друзьям и близким:

"Когда я только начал работать на миссис Трамп, я готовил одежду для примерки и увидел, как она складывает обувь в чемодан. Я сразу сказал ей, что она не может этого сделать, и это моя работа. Но она ответила: "Я всегда сама упаковываю вещи, чтобы быть уверенной, что лежит в моем багаже". Она также сама приготовит вам кофе. Так что если вы представляете себе женщину, окруженную слугами, вы ошибаетесь".

По словам своих ассистентом, жена президента очень трудолюбива. Она встает в 6 утра, готова работать с 6:30 утра и часто работает до полуночи или до часу ночи. Кроме того, Мелания ценит умение слушать и учиться у других.

"Миссис Трамп всегда излучала гордость за свои убеждения и непоколебимую уверенность, когда говорила о темах, которые она глубоко знает или тщательно исследовала. Как любознательная и вдумчивая личность, она ценит умение слушать и учиться у других, когда тема или история ей незнакомы. Она понимает силу слушания — часто упускаемую из виду, но важную черту сильного лидера. Некоторые недооценивали ее уверенность, но она всегда присутствовала, основанная на ее чувстве себя и цели", – подчеркивает Канналикхам.

Дизайнер сотрудничает с Меланией, поскольку она хочет оставить свой след в Белом доме. Одним из преимуществ ее роли является переделка частей исторического здания в Вашингтоне, округ Колумбия; Во время предыдущего срока Дональда она особенно гордилась реконструкцией Розового сада и теннисного павильона. В официальной резиденции президента она и Тэм уже оставили свой след в декоре, работая вместе над реконструкцией определенных помещений во время первого срока Дональда, включая реставрацию дверей из красного дерева, повторную отделку полов и модернизацию внутренних структур.

Ранее Фокус писал, о чем говорит первый официальный портрет Мелании Трамп в качестве хозяйки Белого дома.