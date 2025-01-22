Выгоняют из магазинов: стилист Мелании Трамп рассказал, почему ее так сложно одевать

Первая леди сотрудничает с дизайнером из Нью-Йорка Эрве Пьером Брайяром. И он рассказал о секретах ее стиля.

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Первая леди США Мелания Трамп прославилась своим сдержанным чувством моды, часто отдавая предпочтение европейским дизайнерам, таким как Christian Dior, Valentino и Dolce & Gabbana. Но дизайнер Эрве Пьер Брайяр рассказал, что 54-летняя супруга Дональда Трампа очень придирчива к выбору нарядов и не шьет вещи на заказ, что создает определенные трудности – ведь платье уже мог надевать кто-то ранее. Об этом пишет Daily Mail.

Чтобы создать свои элегантные ансамбли, первая леди напрямую сотрудничает с Эрве Пьером Брайяром, бывшим креативным директором Carolina Herrera.

Эрве Пьер Брайяр и Мелания Трамп Фото: Скриншот

В 2017 году Пьер рассказал The New York Times, что большую часть одежды Мелания покупает прямо с прилавка.

Когда первая леди США надевает вещи от американских дизайнеров, она роется в собственном шкафу в поисках архивных вещей от дорогих домов моды, или Пьер покупает ей вещи напрямую.

Мелания Трамп в тотал-лук от Шанель Фото: Getty Images

Пьер, ранее работавший с Oscar de la Renta, Vera Wang и Christian Dior, идет за покупками, но не может рассказывать, для кого покупает наряды.

"Я хожу в Bergdorf, я хожу в Saks (дорогие универмаги – ред.), Michael Kors, Dior. Сложность заключается в том, что я не могу сказать, для чего и для кого я это покупаю", — рассказал дизайнер, который также работал в Balmain.

Вместо этого Пьеру приходится спрашивать, надевали ли наряд недавно на красную дорожку, потому что он не хочет, чтобы Мелания оказалась в списке "на ком наряд выглядит круче". А еще в мире моды недолюбливают Дональда Трампа, и это, по словам Пьера, не секрет.

Мелания Трамп и Дональд Трамп Фото: Getty Images

Он признался, что однажды делал покупки в дизайнерском магазине на Мэдисон-авеню на Манхэттене, и ему сказали, что "ему здесь не рады".

Однако он не стал раскрывать название магазина, поскольку не хотел давать ему "бесплатную рекламу".

Пьер объяснил, что когда он попросил один американский бренд создать платье для Мелании Трамп, ему сказали, что они не могут этого сделать, даже если это будет просто создание ансамбля в другом цвете.

В итоге он сам разработал платья, которые Мелания Трамп надевала на инаугурационные балы 2017 года, а также черно-белое платье, которое она надела в 2025 году.

Мелания Трамп на балу в 2017 году Фото: Getty

Пока поклонники моды терпеливо ждали, какого дизайнера выберет Мелания после того, как многие ведущие дизайнеры избегали ее во время первого президентства ее мужа, она выбрала своего стилиста.

Пьер сшил элегантное платье без бретелек из белого шелкового крепа с двумя черными полосами на груди.

Мелания Трамп на балу в 2025 году Фото: Getty Images

Мелания дополнила платье бриллиантовой брошью, созданной Гарри Уинстоном в 1955 году, которую носила как чокер, и белыми туфлями с острым носком от Manolo Blahnik.

В 2017 году Ральф Лорен создал нежно-голубое двухстороннее кашемировое платье и пальто для инаугурационного парада, а затем приступил к разработке множества нарядов для семьи Байденов.

Мелания Трамп на инаугурации в 2017 году Фото: Getty

Пьеру щедро заплатили за его услуги по стилю.

В 2023 году правительственные документы показали, что поддерживающий Трампа комитет Save America PAC заплатил Пьеру более 200 000 долларов за его услуги.

Комитет по политическим вопросам производил выплаты ежемесячно по 18 000 долларов, называя их "стратегическим консалтингом".

Во время церемонии приведения к присяге Дональда Трампа Мелания позаботилась о том, чтобы выбрать американских дизайнеров.

Мелания Трамп на инаугурации Дональда Трампа Фото: Getty

Первая леди была одета в шерстяное пальто темно-синего цвета от Adam Lippes и большую шляпу от Eric Javits для участия в инаугурационном параде на Capital One Arena в Вашингтоне, округ Колумбия.

Адам живет между Нью-Йорком и Беркширом, а Эрик — в Майами, и оба они создали индивидуальные вещи для ее инаугурационного модного заявления. Но в итоге им пришлось столкнуться с осуждением.

Адам поделился заявлением о пальто в Instagram, написав: "Традиция президентской инаугурации олицетворяет красоту американской демократии, и сегодня мы имели честь одеть нашу первую леди, миссис Меланию Трамп".

Многие похвалили образ, а другие заявили, но наряд был ужасен, и заявили Адаму, что он "продал свою душу".

Напомним, Фокус писал об образе Мелании Трамп на инаугурации ее мужа, президента США Дональда Трампа. Наряд был очень элегантным, но шляпка с жесткими полями в итоге породила множество мемов.