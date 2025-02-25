Меланія Трамп раптово повернулася до чоловіка після довгої відсутності (відео)

Перша леді не з'являлася поруч із Дональдом Трампом чотири тижні і відвідала вечерю в Білому домі, перш ніж знову зникнути.

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Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп з'явилися разом після дуже довгої відсутності дружини президента в Білому домі та публічному просторі. Вони відвідали вечірню вечерю і прийом Національної асоціації губернаторів на минулих вихідних, і перша леді знову зникла. Про це пише CNN.

Прийом у Білому домі

"Вона дуже старанно працювала над тим, щоб усе було красиво. І вона в цьому дуже хороша", — сказав президент Дональд Трамп під час вечері з губернаторами. Меланія сиділа в цей момент поруч. Для виходу у світ вона вибрала смокінг і білу сорочку, повторивши образ зі свого першого офіційного портрета в новому статусі.

Меланія Трамп повернулася в Білий дім після довгої відсутності Фото: Flotus

Раніше її прес-служба заявила, що вона відкриває Білий дім для екскурсій, але незрозуміло, чи повернеться Меланія до резиденції президентів США у Вашингтоні.

Відтоді як її чоловік склав присягу 20 січня, вони практично не бували разом, згідно з джерелами, безпосередньо знайомими з її графіком.

Меланія Трамп була активно присутня в перші дні другого терміну президента, але після поїздки 24 січня до спустошеної пожежею Каліфорнії, вона не поверталася до Вашингтона до кінця лютого.

Меланія Трамп у Білому домі Фото: Flotus

Представник офісу першої леді відмовився коментувати її місцезнаходження. Сама вона заявила, що перебуватиме там, де їй захочеться.

"Я буду в Білому домі. І, знаєте, коли мені потрібно буде бути в Нью-Йорку, я буду в Нью-Йорку. Коли мені потрібно буде бути в Палм-Біч, я буду в Палм-Біч. Але мій головний пріоритет, бути мамою, бути першою леді, бути дружиною", — ухильно заявила перша леді.

Утім, сам Трамп більшу частину свого часу провів у Флориді, а не Вашингтоні. Але відсутність Меланії Трамп на всіх важливих заходах була помітна. Вона поки що не здійснила жодної закордонної поїздки в новому статусі. Інсайдери вважають, що перша леді не братиме участі публічно в повсякденному житті другого терміну її чоловіка, але буде "голосом у голові" Трампа, який дає йому поради.

Нагадаємо, Меланія Трамп встигла зробити офіційний знімок, повернувшись до Білого дому. І Amazon Джеффа Безоса уклала багатомільйонну ліцензійну угоду з першою леді на зйомки документального фільму про неї. Режисером Меланія обрала скандального режисера Бретта Ратнера.