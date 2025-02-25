Меланія Трамп раптово повернулася до чоловіка після довгої відсутності (відео)
Перша леді не з'являлася поруч із Дональдом Трампом чотири тижні і відвідала вечерю в Білому домі, перш ніж знову зникнути.
Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп з'явилися разом після дуже довгої відсутності дружини президента в Білому домі та публічному просторі. Вони відвідали вечірню вечерю і прийом Національної асоціації губернаторів на минулих вихідних, і перша леді знову зникла. Про це пише CNN.
"Вона дуже старанно працювала над тим, щоб усе було красиво. І вона в цьому дуже хороша", — сказав президент Дональд Трамп під час вечері з губернаторами. Меланія сиділа в цей момент поруч. Для виходу у світ вона вибрала смокінг і білу сорочку, повторивши образ зі свого першого офіційного портрета в новому статусі.
Раніше її прес-служба заявила, що вона відкриває Білий дім для екскурсій, але незрозуміло, чи повернеться Меланія до резиденції президентів США у Вашингтоні.
Відтоді як її чоловік склав присягу 20 січня, вони практично не бували разом, згідно з джерелами, безпосередньо знайомими з її графіком.
Меланія Трамп була активно присутня в перші дні другого терміну президента, але після поїздки 24 січня до спустошеної пожежею Каліфорнії, вона не поверталася до Вашингтона до кінця лютого.
Представник офісу першої леді відмовився коментувати її місцезнаходження. Сама вона заявила, що перебуватиме там, де їй захочеться.
"Я буду в Білому домі. І, знаєте, коли мені потрібно буде бути в Нью-Йорку, я буду в Нью-Йорку. Коли мені потрібно буде бути в Палм-Біч, я буду в Палм-Біч. Але мій головний пріоритет, бути мамою, бути першою леді, бути дружиною", — ухильно заявила перша леді.
Утім, сам Трамп більшу частину свого часу провів у Флориді, а не Вашингтоні. Але відсутність Меланії Трамп на всіх важливих заходах була помітна. Вона поки що не здійснила жодної закордонної поїздки в новому статусі. Інсайдери вважають, що перша леді не братиме участі публічно в повсякденному житті другого терміну її чоловіка, але буде "голосом у голові" Трампа, який дає йому поради.
Нагадаємо, Меланія Трамп встигла зробити офіційний знімок, повернувшись до Білого дому. І Amazon Джеффа Безоса уклала багатомільйонну ліцензійну угоду з першою леді на зйомки документального фільму про неї. Режисером Меланія обрала скандального режисера Бретта Ратнера.