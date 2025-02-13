Меланія Трамп зникла з публічного простору

Перша леді США вже 18 днів не супроводжує чоловіка на жоден із заходів і не з'являється на публіці.

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54-річна перша леді США Меланія Трамп востаннє з'являлася на публіці 24 січня, коли супроводжувала чоловіка до Північної Кароліни та Каліфорнії, і відтоді її не бачили, звернув увагу Daily Mail.

Її не було під час підписання важливих указів, вона була відсутня на Супербоулі: Дональда Трампа супроводжувала його донька Іванка.

Меланія також не була присутня на гучних заходах Білого дому, наприклад, коли Трамп підписав закон Лейкена Райлі і коли привітав різних іноземних лідерів, як-от прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба і король Йорданії Абдалла.

Ще до того, як глава Білого дому офіційно склав присягу як президент, вона зустрілася з королевою Йорданії Ранією в Мар-а-Лаго. Королева не супроводжувала короля до Білого дому, що пом'якшило необхідність присутності і першої леді.

Але найбільше здивувала відсутність Меланії на великому заході, куди було запрошено подружжя: вечеря, яку президент Трамп влаштував у своєму будинку в Мар-а-Лаго для сенаторів-республіканців та їхніх дружин.

Місіс Трамп не проявляє активності і в соціальних мережах. На її сторінці в Instagram є тільки один пост: офіційний портрет першої леді.

На сторінці Меланії Трамп в Instagram тільки одна публікація Фото: Скриншот

Дружина президента стала героїнею нового номера журналу Hello, де були опубліковані її знімки, зроблені її фотографом Бріжит Махо, проте сама вона інтерв'ю не давала: за неї говорили її помічники.

Перед другим терміном свого чоловіка на посаді резидента місіс Трамп дала зрозуміти, що не збирається проводити більшу частину часу в Білому домі. Вона воліє перебувати в Нью-Йорку, ближче до сина Беррона, який навчається в університеті. Вона дала зрозуміти, що виконуватиме обов'язки першої леді, але тільки на своїх умовах.

Це включає в себе продаж свого NFT і своєї ювелірної лінії. Це також охоплює продюсування і головну роль у документальному фільмі про себе в межах угоди на суму $40 мільйонів з Amazon мільярдера Джеффа Безоса.

Знімальна група стежила за Меланією Трамп з моменту виборів. У них був необмежений доступ: вони приєдналися до першої леді, коли вона пакувала речі в Мар-а-Лаго, готувала свій офіс у Східному крилі і навіть зайшли в резиденцію Білого дому, щоб відзняти кадри.

Режисер Бретт Ратнер знімав понад 30 днів і мав такий необмежений доступ до Білого дому, що, як повідомляється, агенти Секретної служби були стривожені.

Тим часом Меланія Трамп зробила деякі кроки до того, щоб упорядкувати своє офіційне життя в Білому домі. Вона найняла кілька співробітників у Східному крилі. Перед інавгурацією вона заявила, що планує відродити свою програму Be Best і продовжити роботу з прийомними дітьми.

Перша леді також запросила дизайнера інтер'єру Тема Канналікхама, щоб він прикрасив як офіційні державні кімнати, так і особисті покої родини. Меланія працювала з Канналікхамом під час першого терміну Трампа. Але дизайнерка інтер'єру сказала, що їй особливо нічого було робити.

Джо і Джилл Байден не сильно змінили верхній поверх за час свого перебування в Білому домі. Місіс Байден "зберегла більшу частину дизайну недоторканою, замінивши лише кілька обраних творів мистецтва і меблів.

Раніше Фокус писав, що Меланія Трамп хотіла передати світу своїм вбранням на інавгурації.