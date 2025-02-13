Мелания Трамп исчезла из публичного пространства

Первая леди США уже 18 дней не сопровождает мужа ни на одно из мероприятий и не появляется на публике.

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54-летняя первая леди США Мелания Трамп последний раз появлялась на публике 24 января, когда сопровождала мужа в Северную Каролину и Калифорнию, и с тех пор ее не видели, обратил внимание Daily Mail.

Ее не было во время подписания важных указов, она отсутствовала на Супербоуле: Дональда Трампа сопровождала его дочь Иванка.

Мелания также не присутствовала на громких мероприятиях Белого дома, например, когда Трамп подписал закон Лейкена Райли и когда приветствовал различных иностранных лидеров, таких как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Японии Сигеру Исиба и король Иордании Абдалла.

Еще до того, как глава Белого дома официально принял присягу в качестве президента, она встретилась с королевой Иордании Ранией в Мар-а-Лаго. Королева не сопровождала короля в Белый дом, что смягчило необходимость присутствия и первой леди.

Но больше всего удивило отсутствие Мелании на крупном мероприятии, куда были приглашены супруги: ужин, который президент Трамп устроил в своем доме в Мар-а-Лаго для сенаторов-республиканцев и их жен.

Миссис Трамп не активничает и в социальных сетях. На ее странице в Instagram есть только один пост: официальный портрет первой леди.

На странице Мелании Трамп в Instagram только одна публикация Фото: Скриншот

Супруга президента стала героиней нового номера журнала Hello, где были опубликованы ее снимки, сделанные ее фотографом Брижит Махо, однако сама она интервью не давала: за нее говорили ее помощники.

Перед вторым сроком своего мужа на посту резидента миссис Трамп дала понять, что не собирается проводить большую часть времени в Белом доме. Она предпочитает находиться в Нью-Йорке, поближе к сыну Бэррону, который учится в университете. Она дала понять, что будет выполнять обязанности первой леди, но только на своих условиях.

Это включает в себя продажу своего NFT и своей ювелирной линии. Это также включает в себя продюсирование и главную роль в документальном фильме о себе в рамках сделки на сумму $40 миллионов с Amazon миллиардера Джеффа Безоса.

Съемочная группа следила за Меланией Трамп с момента выборов. У них был неограниченный доступ: они присоединились к первой леди, когда она паковала вещи в Мар-а-Лаго, готовила свой офис в Восточном крыле и даже зашли в резиденцию Белого дома, чтобы отснять кадры.

Режиссер Бретт Ратнер снимал более 30 дней и имел такой неограниченный доступ в Белый дом, что, как сообщается, агенты Секретной службы были встревожены.

Тем временем Мелания Трамп предприняла некоторые шаги к тому, чтобы привести в порядок свою официальную жизнь в Белом доме. Она наняла несколько сотрудников в Восточном крыле. Перед инаугурацией она заявила, что планирует возродить свою программу Be Best и продолжить работу с приемными детьми.

Первая леди также пригласила дизайнера интерьера Тэма Канналикхама, чтобы он украсил как официальные государственные комнаты, так и личные покои семьи. Мелания работала с Канналикхамом во время первого срока Трампа. Но дизайнер интерьера сказала, что ей особо нечего было делать.

Джо и Джилл Байден не сильно изменили верхний этаж за время своего пребывания в Белом доме. Миссис Байден "сохранила большую часть дизайна нетронутой, заменив лишь несколько избранных произведений искусства и мебели.

Ранее Фокус писал, что Мелания Трамп хотела передать миру своим нарядом на инаугурации.