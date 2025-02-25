Мелания Трамп внезапно вернулась к мужу после долгого отсутствия (видео)

Первая леди не появлялась рядом с Дональдом Трампом четыре недели и посетила ужин в Белом доме, прежде чем снова исчезнуть.

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Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп появились вместе после очень долгого отсутствия супруги президента в Белом доме и публичном пространстве. Они посетили вечерний ужин и прием Национальной ассоциации губернаторов на минувших выходных и первая леди снова исчезла. Об этом пишет CNN.

Прием в Белом доме

"Она очень усердно работала над тем, чтобы все было красиво. И она в этом очень хороша", — сказал президент Дональд Трамп во время ужина с губернаторами. Мелания сидела в этот момент рядом. Для выхода в свет она выбрала смокинг и белую рубашку, повторив образ со своего первого официального портрета в новом статусе.

Мелания Трамп вернулась в Белый дом после долгого отсутствия Фото: Flotus

Ранее ее пресс-служба заявила, что она открывает Белый дом для экскурсий, но неясно, вернется ли Мелания в резиденцию президентов США в Вашингтоне.

С тех пор как ее муж принял присягу 20 января, они практически не бывали вместе, согласно источникам, непосредственно знакомым с ее графиком.

Мелания Трамп активно присутствовала в первые дни второго срока президента, но после поездки 24 января в опустошенную пожаром Калифорнию, она не возвращалась в Вашингтон до конца февраля.

Мелания Трамп в Белом доме Фото: Flotus

Представитель офиса первой леди отказался комментировать ее местонахождение. Сама она заявила, что будет находиться там, где ей захочется.

"Я буду в Белом доме. И, знаете, когда мне нужно будет быть в Нью-Йорке, я буду в Нью-Йорке. Когда мне нужно будет быть в Палм-Бич, я буду в Палм-Бич. Но мой главный приоритет, быть мамой, быть первой леди, быть женой", — уклончиво заявила первая леди.

Впрочем, сам Трамп большую часть своего времени провел в Флориде, а не Вашингтоне. Но отсутствие Мелании Трамп на всех важных мероприятиях было заметно. Она пока не совершила ни одной зарубежной поездки в новом статусе. Инсайдеры полагают, что первая леди не будет участвовать публично в повседневной жизни второго срока ее мужа, но будет "голосом в голове" Трампа, который дает ему советы.

Напомним, Мелания Трамп успела сделать официальный снимок, вернувшись в Белый дом. И Amazon Джеффа Безоса заключила многомиллионное лицензионное соглашение с первой леди на съемки документального фильма о ней. Режиссером Мелания выбрала скандального режиссера Бретта Ратнера.