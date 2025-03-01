Війна Перших: чому не ладнають Меланія та Іванка Трамп

Мачуха і падчерка завжди недолюблювали одна одна, відчуваючи конкуренцію, але ситуація почала погіршуватися з 2016 року.

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Прихована ворожнеча першої леді США Меланії Трамп і "першої доньки" Америки, як називають Іванку Трамп, доньку Дональда Трампа, глави Білого дому, від першого шлюбу, – секрет Полішинеля. Однак, як пише Daily Mail, їхній розкол триває набагато довше, ніж із першого президентського терміну Трампа, коли дві жінки змагалися за увагу і любов публіки.

За інформацією інсайдера, розкол між мачухою і падчеркою бере початок зі шлюбу колишньої словенської моделі з Дональдом Трампом у 2005 році. На той момент Меланії було 34, а мільярдеру — 58. За віком міс Кнавс була ближчою до 23-річної Іванки. Однак це не стало приводом для близької дружби.

Усе погіршив різкий розворот Дональда від магната нерухомості та зірки реаліті-шоу до того, щоб стати президентом США у 2016 році. Переїзд сім'ї з власних просторих нью-йоркських апартаментів у тісні житлові та робочі приміщення Білого дому привернув більше уваги до боротьби за владу Меланії та Іванки.

Джерела описували, як жінки сварилися через усе: від офісного приміщення до закордонних поїздок і навіть певних політичних питань.

Меланії, безумовно, зробило ведмежу послугу те, що вона не переїхала до Вашингтона до літа 2017 року. Її синові Беррону було 10 років, коли його батько переміг на виборах уперше, і Меланія залишилася з ним у Нью-Йорку, поки він закінчував навчальний рік. Це змусило Іванку, яка разом із чоловіком Джаредом Кушнером швидко перевезла свою сім'ю в орендовану квартиру у Вашингтоні за $15 000 на місяць, взяти на себе багато обов'язків першої леді. І вона по-справжньому насолоджувалася цією роботою.

Дійшло до того, що команді Меланії передали прохання про те, щоб традиційний "Офіс першої леді" у східному крилі Білого дому було перепрофільовано на "Офіс першої сім'ї", що розлютило її.

До 2018 року стосунки між двома жінками були настільки напруженими, що принаймні один раз тодішньому голові апарату Білого дому Джону Келлі довелося втрутитися і виступити посередником між дамами та їхніми офісами.

Навіть зараз, коли Іванка та її чоловік Джаред Кушнер, які були головними радниками за першого президентства Трампа, рішуче відсторонилися від політики, напруженість зберігається.

"Іванка завжди буде для занозою", – сказало джерело, яке знає обох жінок.

Особливо примітно, що жінки не спілкувалися під час церемонії інавгурації Дональда Трампа минулого місяця, навіть коли вони стояли поруч одна з одною в Ротонді Капітолію.

Один зі співробітників Трампа навіть назвав "відчайдушними" явні спроби Іванки з'явитися на якомога більшій кількості тих самих ключових фотографій, що й Меланія. І хоча дочка Трампа, якій зараз 43 роки, наголосила, що не повернеться в саме серце політики округу Колумбія в цій адміністрації, вона явно прагне зберегти присутність у житті свого батька.

"Я найбільше чекаю можливості просто з'явитися для нього як дочка і бути поруч із ним, щоб відволікти його від справ і подивитися з ним фільм або спортивний матч, щоб знати, що він може бути зі мною і бути самим собою, і просто розслабитися", – сказала вона в подкасті минулого місяця. За час двогодинної бесіди багатодітна мати жодного разу не згадала свою мачуху.

Фото: Getty

"[Меланія] буде роздратована, тому що Іванка просто з'являтиметься на державних вечерях тощо. Це буде нова битва", – додало джерело.

Іванка була дуже близька зі своєю покійною матір'ю Іваною, яка померла 2022 року після падіння зі сходів у віці 73 років. До того як зайнятися політикою, вона закінчила бізнес-школу 2004 року і обійняла посаду в компанії свого батька з нерухомості.

Пізніше дочка президента запустила лінію одягу, яку продавали у великих універмагах, включно з Macy's, перш ніж заснувати ювелірну компанію. На піку своєї кар'єри Іванка заробляла $100 мільйонів на рік. Але після першої перемоги її батька на виборах продажі впали. Багато хто пов'язував погіршення продажів із бойкотами проти Трампа. У 2018 році вона закрила свій модний бренд.

Меланія ж щосили намагалася утвердитися як серйозний гравець у бізнесі. Однак, незважаючи на досвід роботи в модельному бізнесі та знання англійської як другої мови, її захоплення лінією з догляду за шкірою та вихваляння ювелірними виробами на QVC у 2012 році були недовгими.

"Є відчуття конкуренції з Іванкою, яка є дуже успішною бізнес-леді. Я думаю, що є відчуття спроби вписатися в сім'ю Трампа, в те, щоб бути цими успішними діловими людьми", – сказала людина, близька до Меланії.

Нині "перша донька" відійшла від політики, зосередившись на благодійності та своїй ролі матері трьох дітей. Меланія, тим часом, нещодавно насолоджувалася лаврами авторки успішних мемуарів, які стали бестселером № 1 за версією New York Times. Наразі вона також продає на своєму сайті NFT ($150 за штуку), позолочені намиста ($600) і різдвяні прикраси ($90).

Фото: Getty

Незважаючи на всі тертя з мачухою, Іванка добре ладнає зі своїм тепер уже 18-річним братом Берроном.

Раніше Фокус писав, куди зникла Меланія Трамп.