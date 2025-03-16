Путь к долголетию или ложная надежда: ученые выяснили, помогает ли спорт жить дольше

Физическая активность уже давно является важным аспектом здорового образа жизни, однако некоторые превозносят ее как ключевой элемент его укрепления. Ученые попытались выяснить, насколько эти заявления выдерживают проверку наукой.

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На протяжении десятилетий мантра "Занимайтесь спортом, чтобы жить дольше" была краеугольным камнем в советах по здоровью. Однако недавнее финское исследование, в котором приняли участие 22 750 близнецов в течение 30 лет, позволило ученым предположить, что связь между физической активностью и продолжительностью жизни может быть более сложной, чем считалось ранее, пишет Cosmos.

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Исследователи разделили участников на четыре группы по уровню активности: малоподвижные, умеренно активные, активные и высокоактивные. В группе умеренно активных людей риск смертности оказался на 7% ниже, чем у их сверстников, ведущих сидячий образ жизни, в то время как более высокий уровень активности не давал дополнительных преимуществ в долгосрочной перспективе.

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Дальнейший анализ показал, что в краткосрочной перспективе увеличение физической активности коррелирует со снижением риска смертности. Однако в долгосрочной перспективе показатели смертности среди высокоактивных людей тесно связаны с теми, кто ведет более сидячий образ жизни.

Эта закономерность заставила исследователей предположить, что способность к физической активности может отражать состояние здоровья и физическую форму, а не быть прямой причиной увеличения продолжительности жизни, говорится в исследовании, опубликованном в журнале European Journal of Epidemiology.

Дополнительный аспект научной работы — изучение биологического старения с помощью эпигенетических часов, которые оценивают уровень метилирования ДНК — процесса, влияющего на экспрессию генов с течением времени.

Его результаты показали U-образную зависимость: как у наименее, так и у наиболее физически активных людей наблюдались признаки ускоренного биологического старения. Однако такие факторы, как курение и употребление алкоголя, в значительной степени объясняли эти ассоциации, подчеркивая важность целостного здорового образа жизни, не ограничивающегося только физическими нагрузками.

Эти данные свидетельствуют о том, что регулярная физическая активность полезна, но поддержание умеренного уровня активности в сочетании с общими здоровыми привычками может быть более решением для долгосрочного достижения долголетия, чем только высокоинтенсивные физические упражнения.

Результаты этого исследования соответствуют существующим рекомендациям, в которых рекомендуется еженедельно выполнять не менее 150 минут упражнений умеренной интенсивности или 75 минут упражнений энергичной интенсивности. Такой уровень активности ассоциировался с 45-процентным снижением риска смертности от всех причин.

Сбалансированный подход к физической активности, дополненный выбором здорового образа жизни, является устойчивым путем к увеличению продолжительности жизни и благополучию, но не может быть решением всех проблем сам по себе, подытожили авторы.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.