Шлях до довголіття чи хибна надія: учені з'ясували, чи допомагає спорт жити довше

Фізична активність уже давно є важливим аспектом здорового способу життя, проте дехто звеличує її як ключовий елемент його зміцнення. Вчені спробували з'ясувати, наскільки ці заяви витримують перевірку наукою.

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Протягом десятиліть мантра "Займайтеся спортом, щоб жити довше" була наріжним каменем у порадах щодо здоров'я. Однак нещодавнє фінське дослідження, в якому взяли участь 22 750 близнюків протягом 30 років, дало змогу вченим припустити, що зв'язок між фізичною активністю і тривалістю життя може бути складнішим, ніж вважалося раніше, пише Cosmos.

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Дослідники розділили учасників на чотири групи за рівнем активності: малорухливі, помірно активні, активні та високоактивні. У групі помірно активних людей ризик смертності виявився на 7% нижчим, ніж у їхніх однолітків, які ведуть сидячий спосіб життя, у той час як вищий рівень активності не давав додаткових переваг у довгостроковій перспективі.

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Подальший аналіз показав, що в короткостроковій перспективі збільшення фізичної активності корелює зі зниженням ризику смертності. Однак у довгостроковій перспективі показники смертності серед високоактивних людей тісно пов'язані з тими, хто веде більш сидячий спосіб життя.

Ця закономірність змусила дослідників припустити, що здатність до фізичної активності може відображати стан здоров'я і фізичну форму, а не бути прямою причиною збільшення тривалості життя, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі European Journal of Epidemiology.

Додатковий аспект наукової роботи — вивчення біологічного старіння за допомогою епігенетичного годинника, що оцінює рівень метилювання ДНК — процесу, який впливає на експресію генів із плином часу.

Його результати показали U-подібну залежність: як у найменш, так і в найбільш фізично активних людей спостерігалися ознаки прискореного біологічного старіння. Однак такі фактори, як паління і вживання алкоголю, значною мірою пояснювали ці асоціації, підкреслюючи важливість цілісного здорового способу життя, що не обмежується лише фізичними навантаженнями.

Ці дані свідчать про те, що регулярна фізична активність корисна, але підтримання помірного рівня активності в поєднанні із загальними здоровими звичками може бути кращим рішенням для довгострокового досягнення довголіття, ніж тільки високоінтенсивні фізичні вправи.

Результати цього дослідження відповідають наявним рекомендаціям, у яких рекомендується щотижня виконувати щонайменше 150 хвилин вправ помірної інтенсивності або 75 хвилин вправ енергійної інтенсивності. Такий рівень активності асоціювався з 45-відсотковим зниженням ризику смертності від усіх причин.

Збалансований підхід до фізичної активності, доповнений вибором здорового способу життя, є стійким шляхом до збільшення тривалості життя і благополуччя, але не може бути вирішенням усіх проблем сам по собі, підсумували автори.

Раніше Фокус писав про те, що фізичні навантаження у вихідні рівноцінні тижню заняття спортом. Нове дослідження перевертає норми фітнесу з ніг на голову, ставлячи інтенсивні тренування у вихідний в один ряд з тими, хто щодня займається спортом для збереження здоров'я серця.

Також Фокус писав про найкращий час для тренувань, що спалюють жир. У певний час дня наш метаболізм вищий, що значно посилює ефективність вправ.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.