"Потрібно готувати все населення до війни": демограф поділився невтішним прогнозом для України

Нині українці гинуть на фронті, виїжджають за кордон без планів повертатись назад і відкладають народження дітей. Однак, як пояснив Олександр Гладун, не слід сподіватися, що після припинення вогню усі демографічні проблеми магічним чином будуть розв’язані.

Related video

За 2024 рік з України виїхало на 443 тисячі людей більше, ніж в’їхало. Це поглиблює демографічну кризу. Деталями в інтерв’ю ТСН 5 лютого поділився заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ Олександр Гладун.

Скільки українських біженців повернуться додому

Як пояснив експерт, що більше людей виїжджає, то менше з них повернеться. Окрім того, що триваліша війна, то менше біженців повертаються додому. За оцінками демографів, Україну залишили вже приблизно 5 мільйонів.

"Ми припускаємо, якщо повернеться 50%, то це буде дуже непогано для України. Це приблизно 2,5-3 мільйона наших громадян. Можливо, їх більше повернеться, а можливо, навпаки, менше. Зараз цю цифру ніхто не може назвати", — зауважив Гладун.

Співвідношення жінок / чоловіків і рівень народжуваності

До повномасштабної війни в України на 100 жінок припадало 86 чоловіків. Через війну ця пропорція коливається. За оптимістичним прогнозом, якщо війна закінчиться цього року, співвідношення буде приблизно однаковим — 51% жінок і 49% чоловіків.

Водночас демографи прогнозують підвищення рівня народжуваності після війни, адже пари наважаться на дітей, народження яких відкладали. Однак що довше триватиме війна, то менший ефект це матиме.

"Для того, щоб чисельність населення не скорочувалася за рахунок природного чинника, треба, щоб 100 жінок народжували приблизно 220 дітей. (…) По оптимістичному сценарію прогнозуємо, що у 2030 році в Україні буде 140 дітей на 100 жінок, по середньому варіанту — 120, а по песимістичному — 105", — проінформував Гладун.

Найбільше загроза для населення України

Найважливіший чинник — безпека, на яких умовах завершиться війна й чи становитиме надалі загрозу Росія.

"Для нас найкращий варіант, коли Росія розсиплеться на дрібні держави, але поки що цього не спостерігається. Або ж це вступ до НАТО, де нас поки що теж не дуже хочуть бачити. (…) І дійсно, потрібно постійно готувати все населення до війни. Треба озброюватися, а передусім розвивати сучасні засоби ураження противника, які не потребують присутності людини на лінії вогню – безпілотники, морські дрони тощо. Нам потрібна висока військова технічна спроможність, що дозволить частково компенсувати програш в чисельності населення Росії. Адже мобілізувати усіх українців до війська неможливо, економіка просто цього не витримає", — заявив експерт.

Якщо ж загрози з боку РФ не буде, чисельність населення не матиме такого принципового значення.

Рівень смертності й погані звички українців

Через війну українці гинуть на фронті, захищаючи інших громадян. Окрім того, через постійний стрес у цивільних людей загострюються хронічні хвороби. Усе це підвищує рівень смертності.

Демограф розповів, що українці традиційно нехтують здоровим харчуванням, п’ють алкоголь і курять. Фінляндії знадобилося 25 років, щоб переконати своїх громадян їсти менше жирної їжі й завдяки цьому збільшити тривалість життя на понад 10 років.

Розлучення і шлюби з іноземцями

Зі слів Гладуна, затяжна війна може призвести до значного збільшення розлучень серед українців.

Чимало жінок виїхало за кордон неодруженими, і демограф припускає, що вони знайдуть собі пару там. Однак жінки, які вийдуть заміж за іноземців, навряд вже повернуться в Україну.

"Я вважаю, що навіть, якщо жінки будуть повертатися з іноземцями до України, то відсоток таких повернень буде незначним і це суттєво не вплине на демографічну ситуацію", — додав експерт.

Нагадаємо, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник заявив, що нині в Україні умовно "щороку зникає місто, як Житомир". З його слів, можна запропонувати жінкам народжувати по 5-7 дітей або залучати трудових мігрантів.

Міністр енергетики України Герман Галущенко пояснив, від чого наразі залежить, чи будуть знову запроваджувати відключення світла за графіками.