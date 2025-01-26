Пропонують роботу та бронювання: чи повернуться чоловіки до України

Чоловіки, які виїхали за кордон, рятувалися від призову. Демограф Олександр Гладун мало вірить, що вони повернуться до України через обіцянку бронювання від мобілізації.

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Заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ Олександр Гладун підтримує ідею повернення українців на Батьківщину. Він зазначив, що потрібно, аби люди працювали на Україну. Про це він розповів в інтервʼю "ТСН".

Проте демограф не вірить в ефект від практичної реалізації ідеї Міністерства національної єдності повертати чоловіків з-за кордону, обіцяючи їм бронювання та роботу на підприємствах ВПК.

"Проблема в тому, що у наших людей дуже мало довіри до державного апарату, а тим більше до його обіцянок. Питання повернення українців передусім стосується чоловіків, які виїхали за кордон, м’яко кажучи — рятуючись від призову. Якщо вони вже відважилися на такий крок, то у мене мало віри, що вони повернуться до України лише через те, що їм обіцяють бронювання від мобілізації", — сказав Олександр Гладун.

За його словами, можливо, одиниці повернуться, проте масово це не буде. Він зауважив, що всі знають, як іноді себе поводять представники ТЦК, хоча він не думає, що це системна поведінка. Проте коли вони щось зробили не так — це відразу підхоплюють у ЗМІ, в результаті це створює атмосферу ще більшої недовіри до пропозицій щодо повернення на Батьківщину.

Він вважає, що люди активно не відреагують на ініціативу, адже в них залишаться побоювання щодо того, що після виходу на запропоновану роботу, їх все одно заберуть до війська.

"А якщо людина саме від цього втікала, то навіщо їй повертатися? До того ж, як свідчать дані, у певних країнах багато українців працездатного віку вже знайшли роботу. До цього їх підштовхують і уряди цих країн. Тому є великі сумніви, що пропозиція від Мінєдності спрацює, хоча сама ідея заслуговує на життя", — підсумував Гладун.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2024 року президент Володимир Зеленський заявив, що до України потрібно повернути доросле населення, дітей, студентів тощо, які виїхали за кордон. Проте це потрібно робити без примусу, облаштовуючи всі умови, аби біженці захотіли це зробити.

18 січня у ЗМІ повідомили, що країни центру та сходу Європи можуть зіткнутися з економічними проблемами через повернення українських біженців на Батьківщину.