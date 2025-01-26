Предлагают работу и бронирование: вернутся ли мужчины в Украину

Мужчины, которые выехали за границу, спасались от призыва. Демограф Александр Гладун мало верит, что они вернутся в Украину из-за обещания бронирования от мобилизации.

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Заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ Александр Гладун поддерживает идею возвращения украинцев на Родину. Он отметил, что нужно, чтобы люди работали на Украину. Об этом он рассказал в интервью "ТСН".

Однако демограф не верит в эффект от практической реализации идеи Министерства национального единства возвращать мужчин из-за границы, обещая им бронирование и работу на предприятиях ВПК.

"Проблема в том, что у наших людей очень мало доверия к государственному аппарату, а тем более к его обещаниям. Вопрос возвращения украинцев прежде всего касается мужчин, которые выехали за границу, мягко говоря — спасаясь от призыва. Если они уже решились на такой шаг, то у меня мало веры, что они вернутся в Украину только потому, что им обещают бронирование от мобилизации", — сказал Александр Гладун.

По его словам, возможно, единицы вернутся, однако массово это не будет. Он отметил, что все знают, как иногда себя ведут представители ТЦК, хотя он не думает, что это системное поведение. Однако когда они что-то сделали не так — это сразу подхватывают в СМИ, в результате это создает атмосферу еще большего недоверия к предложениям о возвращении на Родину.

Он считает, что люди активно не отреагируют на инициативу, ведь у них останутся опасения относительно того, что после выхода на предложенную работу, их все равно заберут в армию.

"А если человек именно от этого бежал, то зачем ему возвращаться? К тому же, как свидетельствуют данные, в определенных странах многие украинцы трудоспособного возраста уже нашли работу. К этому их подталкивают и правительства этих стран. Поэтому есть большие сомнения, что предложение от Минедности сработает, хотя сама идея заслуживает жизни", — подытожил Гладун.

Напомним, в конце августа 2024 года президент Владимир Зеленский заявил, что в Украину нужно вернуть взрослое население, детей, студентов и т.д., которые выехали за границу. Однако это нужно делать без принуждения, обустраивая все условия, чтобы беженцы захотели это сделать.

18 января в СМИ сообщили, что страны центра и востока Европы могут столкнуться с экономическими проблемами из-за возвращения украинских беженцев на Родину.