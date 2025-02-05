"Нужно готовить все население к войне": демограф поделился неутешительным прогнозом для Украины

Сейчас украинцы гибнут на фронте, выезжают за границу без планов возвращаться обратно и откладывают рождение детей. Однако, как объяснил Александр Гладун, не следует надеяться, что после прекращения огня все демографические проблемы магическим образом будут решены.

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За 2024 год из Украины выехало на 443 тысячи человек больше, чем въехало. Это углубляет демографический кризис. Деталями в интервью ТСН 5 февраля поделился заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ Александр Гладун.

Сколько украинских беженцев вернутся домой

Как пояснил эксперт, чем больше людей выезжает, тем меньше из них вернется. Кроме того, чем продолжительнее война, тем меньше беженцев возвращаются домой. По оценкам демографов, Украину покинули уже примерно 5 миллионов.

"Мы предполагаем, если вернется 50%, то это будет очень неплохо для Украины. Это примерно 2,5-3 миллиона наших граждан. Возможно, их больше вернется, а возможно, наоборот, меньше. Сейчас эту цифру никто не может назвать", — отметил Гладун.

Соотношение женщин/мужчин и уровень рождаемости

До полномасштабной войны в Украине на 100 женщин приходилось 86 мужчин. Из-за войны эта пропорция колеблется. По оптимистическому прогнозу, если война закончится в этом году, соотношение будет примерно одинаковым — 51% женщин и 49% мужчин.

В то же время демографы прогнозируют повышение уровня рождаемости после войны, ведь пары решатся на детей, рождение которых откладывали. Однако чем дольше продлится война, тем меньший эффект это будет иметь.

"Для того, чтобы численность населения не сокращалась за счет естественного фактора, надо, чтобы 100 женщин рожали примерно 220 детей. (...) По оптимистическому сценарию прогнозируем, что в 2030 году в Украине будет 140 детей на 100 женщин, по среднему варианту — 120, а по пессимистическому — 105", — проинформировал Гладун.

Наибольшая угроза для населения Украины

Важнейший фактор — безопасность, на каких условиях завершится война и будет ли представлять в дальнейшем угрозу Россия.

"Для нас лучший вариант, когда Россия рассыплется на мелкие государства, но пока этого не наблюдается. Или же это вступление в НАТО, где нас пока тоже не очень хотят видеть. (...) И действительно, нужно постоянно готовить все население к войне. Надо вооружаться, а прежде всего развивать современные средства поражения противника, которые не требуют присутствия человека на линии огня — беспилотники, морские дроны и так далее. Нам нужна высокая военная техническая способность, что позволит частично компенсировать проигрыш в численности населения России. Ведь мобилизовать всех украинцев в армию невозможно, экономика просто этого не выдержит", — заявил эксперт.

Если же угрозы со стороны РФ не будет, численность населения не будет иметь такого принципиального значения.

Уровень смертности и плохие привычки украинцев

Из-за войны украинцы гибнут на фронте, защищая других граждан. Кроме того, из-за постоянного стресса у гражданских людей обостряются хронические болезни. Все это повышает уровень смертности.

Демограф рассказал, что украинцы традиционно пренебрегают здоровым питанием, пьют алкоголь и курят. Финляндии понадобилось 25 лет, чтобы убедить своих граждан есть меньше жирной пищи и благодаря этому увеличить продолжительность жизни более чем на 10 лет.

Разводы и браки с иностранцами

По словам Гладуна, затяжная война может привести к значительному увеличению разводов среди украинцев.

Немало женщин выехало за границу холостыми, и демограф предполагает, что они найдут себе пару там. Однако женщины, которые выйдут замуж за иностранцев, вряд ли уже вернутся в Украину.

"Я считаю, что даже если женщины будут возвращаться с иностранцами в Украину, то процент таких возвращений будет незначительным и это существенно не повлияет на демографическую ситуацию", — добавил эксперт.

Напомним, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник заявил, что сейчас в Украине условно "каждый год исчезает город, как Житомир". По его словам, можно предложить женщинам рожать по 5-7 детей или привлекать трудовых мигрантов.

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