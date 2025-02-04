Потеряли большую генерирующую мощность: будут ли отключения света из-за снижения температуры

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что сейчас есть существенные повреждения энергообъектов, которые требуют устранения, но в целом энергосистема Украины работает в удовлетворительном режиме.

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В Украине графики отключений не зависят от снижения температуры на улице, а лишь от последствий атак ВС РФ на энергосистему Украины, которые происходят ежедневно. Об этом во время общения с журналистами заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, пишет РБК Украина.

"Единственное, что влияет это последствия атак. К сожалению, эти атаки происходят ежедневно. Мы в воскресенье, к сожалению, потеряли большую генерирующую мощность, которая будет восстанавливаться, там еще надо время", — сказал он.

Министр отметил, что сейчас есть существенные повреждения энергообъектов, которые требуют устранения, но в целом энергосистема Украины работает в удовлетворительном режиме.

"За последние несколько дней на самом деле есть много повреждений. Мы не детализируем. В целом система работает, сегодня бытовых потребителей мы вообще не ограничиваем. По стране там есть определенные временные меры в нескольких областях, но это касается промышленности. Поэтому система работает и я уверен, что мы выйдем из этого отопительного сезона победителями", — подчеркнул Галущенко.

Напомним, что ВС РФ нанесли удар баллистической ракетой по городу Изюм в Харьковской области. В результате атаки погибли пять человек. Более 20 получили ранения.

Также сообщалось, что городские власти Харькова пытаются получить специальное разрешение, чтобы изменить систему воздушных тревог. Харьковский мэр Игорь Терехов объяснил, что лишь менее чем в трети случаев сирена свидетельствует о реальной угрозе.