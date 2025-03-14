"Хто ця жінка": родина не впізнала американку, яка схудла на 190 кг (фото)

Таня Сантьяго, вага якої перевищувала 266 кг, пережила трагедію, переглянула свій спосіб життя і досягла неймовірних результатів.

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31-річна Таня Сантьяго з Каліфорнії (США) пройшла неймовірний шлях до трансформації, скинувши 190 кілограмів. Раніше її вага перевищувала 266 кг, і вона носила одяг 7XL, але загроза серйозних захворювань змусила її кардинально змінити своє життя. Про це пише Lad Bible.

Таня зізналася, що через зайву вагу мала труднощі з простими повсякденними справами. Вона харчувалася переважно фастфудом і величезними порціями улюблених страв. Однак 2020 року її життя змінилося: переживши трагічний викидень, спричинений ускладненнями через зайву вагу, жінка усвідомила, що ризикує не лише майбутнім материнством, а й власним життям.

Усвідомлення загрози здоров'ю спонукало Таню внести зміни в спосіб життя. Вона почала з легких фізичних навантажень — прогулянок і вправ у воді, а потім переглянула своє харчування, відмовившись від шкідливих звичок. Ці заходи дали їй змогу скинути 108 кг до січня 2023 року. Однак, попри успіхи, лікарі попередили жінку про наявність жирової хвороби печінки, яка могла перерости в рак.

Вага жінки перевищувала 266 кг, і вона носила одяг 7XL Фото: SWNS

Єдиним виходом стало хірургічне втручання — їй провели операцію зі шлункового шунтування.

Після операції Таня продовжила активні тренування і зараз займається спортом шість днів на тиждень по дві години на день. У результаті її вага знизилася до 76 кг, і оточуючі ледь впізнають у ній колишню себе.

"Коли я повернулася додому, мої близькі не могли повірити своїм очам. Вони запитували, хто ця жінка?", — розповідає Таня.

Жінка змогла кинути 190 кг Фото: SWNS

Тепер вона працює онлайн-тренером і бодібілдером, допомагаючи іншим людям змінювати своє життя.

"Я хочу надихнути людей. Якщо змогла це зробити я, значить, зможуть і інші", — підкреслює Таня.

Колишній одяг 7XL залишається у неї як нагадування про пройдений шлях. Тепер американка радіє можливості просто бігати й жити повним життям, насолоджуючись своїми досягненнями.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка впевнена, що без дорогих процедур зупинила старіння. Христина Любовна дотримується здорового способу життя і впевнена, що може обдурити процес старіння.

Також стало відомо, що чоловік з'їв 900 яєць за місяць. Джозеф Еверетт повністю змінив свій раціон, споживаючи близько 30 яєць на день, а також невелику кількість рису, яловичини, йогурту та фруктів.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.