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МирФан

"Кто эта женщина": семья не узнала американку, которая похудела на 190 кг (фото)

Женщина сбросила 190 кг, весила 266 кг, семья не узнала женщину, похудела на 190 кг, сбросила лишний вес, вредные привычки,
Фото: коллаж Фокус | Американка сбросила 190 кг и изменилась до неузнаваемости

Таня Сантьяго, вес которой превышал 266 кг, пережила трагедию, пересмотрела свой образ жизни и достигла невероятных результатов.

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31-летняя Таня Сантьяго из Калифорнии (США) прошла невероятный путь к трансформации, сбросив 190 килограммов. Ранее ее вес превышал 266 кг, и она носила одежду 7XL, но угроза серьезных заболеваний заставила ее кардинально изменить свою жизнь. Об этом пишет Lad Bible.

Таня призналась, что из-за лишнего веса испытывала трудности с простыми повседневными делами. Она питалась преимущественно фастфудом и огромными порциями любимых блюд. Однако в 2020 году ее жизнь изменилась: пережив трагический выкидыш, вызванный осложнениями из-за лишнего веса, женщина осознала, что рискует не только будущим материнством, но и собственной жизнью.

Осознание угрозы здоровья побудило Таню внести изменения в образ жизни. Она начала с легких физических нагрузок — прогулок и упражнений в воде, а затем пересмотрела свое питание, отказавшись от вредных привычек. Эти меры позволили ей сбросить 108 кг к январю 2023 года. Однако, несмотря на успехи, врачи предупредили женщину о наличии жировой болезни печени, которая могла перерасти в рак.

Женщина сбросила 190 кг, весила 266 кг, семья не узнала женщину, похудела на 190 кг, сбросила лишний вес, вредные привычки, Fullscreen
Вес женщины превышал 266 кг, и она носила одежду 7XL
Фото: SWNS

Единственным выходом стало хирургическое вмешательство — ей провели операцию по желудочному шунтированию.

После операции Таня продолжила активные тренировки и сейчас занимается спортом шесть дней в неделю по два часа в день. В результате ее вес снизился до 76 кг, и окружающие едва узнают в ней прежнюю себя.

"Когда я вернулась домой, мои близкие не могли поверить своим глазам. Они спрашивали, кто эта женщина?", — рассказывает Таня.

Женщина сбросила 190 кг, весила 266 кг, семья не узнала женщину, похудела на 190 кг, сбросила лишний вес, вредные привычки, Fullscreen
Женщина смогла бросить 190 кг
Фото: SWNS

Теперь она работает онлайн-тренером и бодибилдером, помогая другим людям менять свою жизнь.

"Я хочу вдохновить людей. Если смогла это сделать я, значит, смогут и другие", — подчеркивает Таня.

Бывшая одежда 7XL остается у нее как напоминание о пройденном пути. Теперь американка радуется возможности просто бегать и жить полной жизнью, наслаждаясь своими достижениями.

Ранее Фокус сообщал, что женщина уверена, что без дорогих процедур остановила старение. Кристина Любовна придерживается здорового образа жизни и уверена, что может обмануть процесс старения.

Также стало известно, что мужчина съел 900 яиц за месяц. Джозеф Эверетт полностью изменил свой рацион, потребляя около 30 яиц в день, а также небольшое количество риса, говядины, йогурта и фруктов.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.