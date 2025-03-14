"Кто эта женщина": семья не узнала американку, которая похудела на 190 кг (фото)

Таня Сантьяго, вес которой превышал 266 кг, пережила трагедию, пересмотрела свой образ жизни и достигла невероятных результатов.

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31-летняя Таня Сантьяго из Калифорнии (США) прошла невероятный путь к трансформации, сбросив 190 килограммов. Ранее ее вес превышал 266 кг, и она носила одежду 7XL, но угроза серьезных заболеваний заставила ее кардинально изменить свою жизнь. Об этом пишет Lad Bible.

Таня призналась, что из-за лишнего веса испытывала трудности с простыми повседневными делами. Она питалась преимущественно фастфудом и огромными порциями любимых блюд. Однако в 2020 году ее жизнь изменилась: пережив трагический выкидыш, вызванный осложнениями из-за лишнего веса, женщина осознала, что рискует не только будущим материнством, но и собственной жизнью.

Осознание угрозы здоровья побудило Таню внести изменения в образ жизни. Она начала с легких физических нагрузок — прогулок и упражнений в воде, а затем пересмотрела свое питание, отказавшись от вредных привычек. Эти меры позволили ей сбросить 108 кг к январю 2023 года. Однако, несмотря на успехи, врачи предупредили женщину о наличии жировой болезни печени, которая могла перерасти в рак.

Вес женщины превышал 266 кг, и она носила одежду 7XL Фото: SWNS

Единственным выходом стало хирургическое вмешательство — ей провели операцию по желудочному шунтированию.

После операции Таня продолжила активные тренировки и сейчас занимается спортом шесть дней в неделю по два часа в день. В результате ее вес снизился до 76 кг, и окружающие едва узнают в ней прежнюю себя.

"Когда я вернулась домой, мои близкие не могли поверить своим глазам. Они спрашивали, кто эта женщина?", — рассказывает Таня.

Женщина смогла бросить 190 кг Фото: SWNS

Теперь она работает онлайн-тренером и бодибилдером, помогая другим людям менять свою жизнь.

"Я хочу вдохновить людей. Если смогла это сделать я, значит, смогут и другие", — подчеркивает Таня.

Бывшая одежда 7XL остается у нее как напоминание о пройденном пути. Теперь американка радуется возможности просто бегать и жить полной жизнью, наслаждаясь своими достижениями.

Ранее Фокус сообщал, что женщина уверена, что без дорогих процедур остановила старение. Кристина Любовна придерживается здорового образа жизни и уверена, что может обмануть процесс старения.

Также стало известно, что мужчина съел 900 яиц за месяц. Джозеф Эверетт полностью изменил свой рацион, потребляя около 30 яиц в день, а также небольшое количество риса, говядины, йогурта и фруктов.

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