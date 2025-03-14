Последствия работы: ортопед рассказала о причинах боли в ногах и способах борьбы с ней

Боль в ногах является частым гостем в жизни миллионов людей, имея огромное количество причин ее появления. Однако существуют как ее основные факторы риска, так и эффективные методы борьбы с ней, заявили врачи.

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Длительная работа на ногах — это суровая ежедневная реальность для медсестер, уборщиц и строителей, приводящая к постоянным нагрузкам на мышцы, нервы и сухожилия. Даже защитная обувь не всегда может предотвратить травмы от внезапных несчастных случаев. Боль в ногах редко бывает вызвана только одним фактором, однако есть действенные способы ее уменьшения, пишет Newswise.

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Имея более чем десятилетний опыт работы в области гигиены труда и ортопедии, Мойосор Тиллери, доцент Медицинской школы Университета Тафтса. подчеркивает роль физиотерапевтов в диагностике и предотвращении долгосрочных повреждений с помощью анализа движений и целенаправленного вмешательства.

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Определенные факторы риска повышают вероятность возникновения боли в стопах, говорит Тиллери. По ее словам, профессия играет важную роль, но генетика, вес, образ жизни и даже рельеф местности могут внести свой вклад.

Так, беременность увеличивает нагрузку из-за увеличения веса и гормональных изменений, а старение снижает гибкость и плотность костей. Ношение жесткой или специализированной обуви, например ботинок со стальными носками, может создавать точки давления, которые приводят к появлению мозолей или боли в суставах.

Знание этих факторов помогает человеку принять профилактические меры до того, как боль станет хронической. А активный образ жизни — ключ к предотвращению травм стопы, считает Тиллери.

Бег укрепляет кости, а динамическая растяжка перед тренировкой помогает избежать внезапного напряжения. Кросс-тренинг, сочетание различных видов физической активности, снижает вероятность повторных стрессовых травм, таких как плантарный фасциит. Укрепление мышц стопы с помощью таких упражнений, как разгибание пальцев и подъем икры, улучшает подвижность и устойчивость. Некоторые заболевания стоп, такие как бурсит и подагра, могут быть неизбежны, но распознавание предрасположенности к ним может помочь справиться с симптомами на ранней стадии.

Боль часто начинается в верхней части тела, в бедрах или ягодичных мышцах, что влияет на распределение силы. Дискомфорт, стеснение или дисбаланс в движениях могут указывать на глубинные проблемы. Физиотерапевты анализируют асимметрию и используют незатронутую конечность в качестве эталона для диагностики слабых мест.

Изменения чувствительности, онемение или постоянный дискомфорт не следует игнорировать, поскольку они могут сигнализировать о более глубоких проблемах с суставами, мышцами или нервами, подчеркивает Тиллери.

Прежде чем заниматься самолечением боли в стопе, необходимо обратиться за консультацией к специалисту. Легкий дискомфорт может потребовать только осмотра физиотерапевта, в то время как сильная боль, кровоподтеки или онемение могут потребовать срочного обращения в специализированное учреждение.

Время заживления варьируется, а такие факторы, как курение или диабет, могут замедлить выздоровление из-за нарушения кровообращения. Понимание этих факторов помогает разработать эффективные планы лечения и улучшить здоровье стопы в долгосрочной перспективе, считает Тиллери.

Каждая наша стопа состоит из 26 костей, 30 суставов и более 100 мышц, сухожилий и связок, что делает ее одной из самых сложных частей тела. Учитывая ее роль в повседневном движении, забота о стопах имеет решающее значение для общей мобильности и комфорта.

Ранее Фокус писал о самой короткой трехсекундной тренировке, помогающей накачать мышцы. Ученые считают, что частые, но короткие тренировки, принесут больше эффекта, чем редкие, но длительные.

Также Фокус писал о том, как физические упражнения помогают снизить риск инсульта. Также ежедневные прогулки потенциально могут способствовать снижению вероятности развития нарушений сердечного ритма, известных как фибрилляция предсердий.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.