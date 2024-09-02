Пластический хирург раскрыл секрет молодости Деми Мур

Актриса утверждает, что не делала пластических операций, однако специалисты в этой сфере считают по-другому.

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Голливудская актриса Деми Мур, которая в 61 год выглядит гораздо моложе своего возраста, в многочисленных интервью секретами красоты и свежести называет здоровый образ жизни, правильное питание, спорт и принятие себя и своего тела. Однако пластические хирурги не исключают, что не последнюю роль сыграли и пластические операции, хотя сама актриса их всячески отрицает, апеллируя к естественной и невероятной структуре костей. Свои наблюдения высказал таблоид MailOnline.

По слухам еще из 2000-ых, голливудская актриса перенесла операции на сумму свыше $300 тысяч, включая увеличение груди и выпрямление нос. Однако Мур назвала эту информацию домыслами, настаивая в 2007 году, что она "никогда" не делала никаких косметических операций.

В свою очередь пластический хирург доктор Марк Соломос из программы Channel 4 "На 10 лет моложе" рассказал что, по его мнению, она начала делать операции в молодом возрасте и поддерживала внешность с помощью незначительных вмешательств.

Он не исключает, что она могла сделать подтяжку губ — процедуру омоложения, которая уменьшает расстояние между основанием носа и верхней губой и сглаживает некоторые складки, появляющиеся по мере старения лица.

На свой возраст Деми Мур выглядит очень молодо Фото: Instagram @demimoore

Соломос также сказал, что, возможно, она могла сделать подтяжку лица и шеи или лазерную шлифовку — популярную процедуру против старения, которая разрушает первый слой кожи, позволяя свежим, молодым клеткам кожи расти под ним.

Ее молодой вид также может быть обусловлен инъекциями против морщин, такими как ботокс вокруг глаз, который расслабляет мышцы лица, чтобы разгладить линии и морщины, не исключает доктор.

Еще одна вероятная процедура Деми – подтяжка век, чтобы удалить избыток кожи, жира и мышц с век для изменения формы и избавления от любой обвислости.

При этом доктор Соломос предполагает, что актриса "перестаралась" со своими щеками. По его словам, сейчас они выглядят "немного больше" для ее пропорций. Для придания им пухлого вида использовались либо филлеры, либо пересадка жира.

По мнению пластического хирурга, Деми "перестаралась" со щеками Фото: Getty Images

Недавно Деми Мур снялась в фильме "Субстанция", который исследует стремление женщины оставаться молодой как можно дольше. Она готова пойти на самый невероятный риск, чтобы сохранить красоту. Картина рассказывает об Элизабет Спаркл, звезде популярного шоу по аэробике, которая пользуется успехом уже десятилетия. Но икона сталкивается с сокрушительным ударом в свой 50-й день рождения, когда ее увольняет начальник.

На фоне ее страданий лаборатория предлагает ей вещество, обещающее превратить ее в улучшенную версию себя. Сначала она получила желаемый результат, но потом все резко пошло не так.

Актриса призналась, что была "тронута" сценарием.

"Это уникальный способ исследовать эту проблему старения, социальной обусловленности, того, что я также вижу как давление идеализированной мужчиной женщины, в которое мы, женщины, поверили", – рассказала она в одном из интервью.

"Субстанция" выходит на большие экраны 20 сентября.

Ранее Фокус писал, что Деми Мур снялась для журнала в прозрачном платье.