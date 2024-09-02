Пластичний хірург розкрив секрет молодості Демі Мур

Акторка стверджує, що не робила пластичних операцій, проте фахівці в цій сфері вважають по-іншому.

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Голлівудська акторка Демі Мур, яка в 61 рік має набагато молодший вигляд, у численних інтерв'ю секретами краси та свіжості називає здоровий спосіб життя, правильне харчування, спорт і прийняття себе та свого тіла. Однак пластичні хірурги не виключають, що не останню роль зіграли й пластичні операції, хоча сама акторка їх усіляко заперечує, апелюючи до природної та неймовірної структури кісток. Свої спостереження висловив таблоїд MailOnline.

З чуток, ще з 2000-х, голлівудська акторка перенесла операції на суму понад $300 тисяч, включно зі збільшенням грудей і випрямленням носа. Однак Мур назвала цю інформацію домислами, наполягаючи в 2007 році, що вона "ніколи" не робила жодних косметичних операцій.

Натомість пластичний хірург доктор Марк Соломос із програми Channel 4 "На 10 років молодше" розповів, що, на його думку, вона почала робити операції в молодому віці і підтримувала зовнішність за допомогою незначних втручань.

Він не виключає, що вона могла зробити підтягування губ — процедуру омолодження, яка зменшує відстань між основою носа і верхньою губою і згладжує деякі складки, що з'являються через старіння обличчя.

На свій вік Демі Мур має дуже молодий вигляд Фото: Instagram @demimoore

Соломос також сказав, що, можливо, вона могла зробити підтягування обличчя і шиї або лазерне шліфування — популярну процедуру проти старіння, яка руйнує перший шар шкіри, даючи змогу свіжим, молодим клітинам шкіри рости під ним.

Її молодий вигляд також може бути зумовлений ін'єкціями проти зморшок, як-от ботокс навколо очей, що розслабляє м'язи обличчя, аби розгладити лінії та зморшки, не відкидає доктор.

Ще одна ймовірна процедура Демі — підтяжка повік, щоб видалити надлишок шкіри, жиру і м'язів з повік для зміни форми і позбавлення від будь-якої обвислості.

Водночас доктор Соломос припускає, що акторка "перестаралася" зі своїми щоками. За його словами, зараз вони виглядають "трохи більшими" для її пропорцій. Для надання їм пухкого вигляду використовувалися або філери, або пересаджування жиру.

На думку пластичного хірурга, Демі "перестаралася" зі щоками Фото: Getty Images

Нещодавно Демі Мур знялася у фільмі "Субстанція", який досліджує прагнення жінки залишатися молодою якомога довше. Вона готова піти на найнеймовірніший ризик, щоб зберегти красу. Картина розповідає про Елізабет Спаркл, зірку популярного шоу з аеробіки, яка користується успіхом уже десятиліття. Але ікона стикається з нищівним ударом у свій 50-й день народження, коли її звільняє начальник.

На тлі її страждань лабораторія пропонує їй речовину, що обіцяє перетворити її на поліпшену версію себе. Спочатку вона отримала бажаний результат, але потім усе різко пішло не так.

Акторка зізналася, що була "зворушена" сценарієм.

"Це унікальний спосіб дослідити цю проблему старіння, соціальної зумовленості, того, що я також бачу як тиск ідеалізованої чоловіком жінки, у який ми, жінки, повірили", — розповіла вона в одному з інтерв'ю.

"Субстанція" виходить на великі екрани 20 вересня.

Раніше Фокус писав, що Демі Мур знялася для журналу в прозорій сукні.