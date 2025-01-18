Помощь для спасителей животных: ученые хотят снизить употребление алкоголя среди ветеринаров

Профессия ветеринара звучит как благородное дело, включающее спасение животных, но на самом деле скрывает под собой серьезный и постоянный стресс. Многие из них обращаются к алкоголю в качестве спасения, что и решили изменить ученые.

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Исследователи из Университета Оксфорд Брукс получили грант в размере 15 000 фунтов стерлингов на начало изучения потребления алкоголя в ветеринарной профессии, чтобы поддержать тех, кто хочет сократить его потребление. Такая проблема является серьезным фактором риска для питомцев, которые попадают на лечение к профессионалам, которые страдают от этой зависимости, пишет BBC.

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Финансирование, предоставленное Королевским колледжем ветеринарных хирургов (RCVS) Mind Matters Initiative (MMI), основывалось на предыдущих результатах, которые выявили связь между плохим психическим здоровьем, связанным с работой, и более высоким уровнем употребления алкоголя среди ветеринаров. Многие представители этой профессии опасаются последствий обращения за помощью в связи с их пристрастием к алкоголю, и это серьезное препятствие, которое призвано устранить данное исследование.

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Возглавляющая исследование доктор Дженнифер Седдон, старший преподаватель психологии школы психологии, социальной работы и общественного здравоохранения Университета Оксфорд Брукс, отметила, что данные, полученные еще в 2009 году, свидетельствуют о том, что ветеринарные специалисты чаще употребляют алкоголь в рискованных количествах по сравнению с населением в целом. Судя по всему, эта проблема сохраняется, и некоторые люди ранее говорили о том, что используют алкоголь в качестве "эмоционального костыля".

Команда исследователей надеется выявить факторы, способствующие рискованному поведению и разработать стратегии помощи тем, кто хочет сократить потребление алкоголя. В ходе исследования будут проанализированы модели потребления алкоголя в ветеринарной профессии для выявления конкретных проблем и стрессовых факторов, которые могут способствовать проблематичному употреблению алкоголя.

Доктор Седдон подчеркнула важность этого исследования для создания эффективных систем поддержки: "Это исследование поможет нам понять, как лучше всего поддерживать людей в ветеринарной практике, которые хотели бы сократить потребление алкоголя и тем самым уменьшить различные риски". Директор по развитию профессий Королевского колледжа ветеринарных хирургов, Ангарад Белчер, высоко оценила начатое исследование за соответствие стратегии MMI по устранению барьеров на пути к получению помощи и поощрению поведения, связанного с поиском помощи.

Ветеринары часто испытывают высокий уровень стресса, связанного с работой, выгорание и усталость от сострадания, что может способствовать употреблению психоактивных веществ в качестве механизма преодоления. Американская ветеринарная медицинская ассоциация, например, сообщила, что ветеринары подвержены большему риску психических расстройств по сравнению с представителями других профессий. Это подчеркивает глобальную актуальность подобных исследований и необходимость создания комплексных систем поддержки для тех, кто работает в условиях повышенного стресса.

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