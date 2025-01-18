Допомога для рятівників тварин: учені хочуть знизити вживання алкоголю серед ветеринарів

Професія ветеринара звучить як благородна справа, що включає порятунок тварин, але насправді приховує під собою серйозний і постійний стрес. Багато хто з них звертається до алкоголю як до порятунку, що і вирішили змінити вчені.

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Дослідники з Університету Оксфорд Брукс отримали грант у розмірі 15 000 фунтів стерлінгів на початок вивчення споживання алкоголю у ветеринарній професії, щоб підтримати тих, хто хоче скоротити його споживання. Така проблема є серйозним фактором ризику для вихованців, які потрапляють на лікування до професіоналів, які страждають від цієї залежності, пише BBC.

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Фінансування, надане Королівським коледжем ветеринарних хірургів (RCVS) Mind Matters Initiative (MMI), ґрунтувалося на попередніх результатах, які виявили зв'язок між поганим психічним здоров'ям, пов'язаним із роботою, та вищим рівнем вживання алкоголю серед ветеринарів. Багато представників цієї професії побоюються наслідків звернення за допомогою у зв'язку з їхньою пристрастю до алкоголю, і це серйозна перешкода, яку покликане усунути це дослідження.

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Доктор Дженніфер Седдон, старший викладач психології школи психології, соціальної роботи та громадської охорони здоров'я Університету Оксфорд Брукс, що очолює дослідження, зазначила, що дані, отримані ще 2009 року, свідчать про те, що ветеринарні фахівці частіше вживають алкоголь у ризикованих кількостях, порівнюючи з населенням загалом. Судячи з усього, ця проблема зберігається, і деякі люди раніше говорили про те, що використовують алкоголь як "емоційну милицю".

Команда дослідників сподівається виявити фактори, що сприяють ризикованій поведінці і розробити стратегії допомоги тим, хто хоче скоротити споживання алкоголю. Під час дослідження буде проаналізовано моделі споживання алкоголю у ветеринарній професії для виявлення конкретних проблем і стресових факторів, які можуть сприяти проблематичному вживанню алкоголю.

Доктор Седдон підкреслила важливість цього дослідження для створення ефективних систем підтримки: "Це дослідження допоможе нам зрозуміти, як найкраще підтримувати людей у ветеринарній практиці, які хотіли б скоротити споживання алкоголю і тим самим зменшити різні ризики". Директорка з розвитку професій Королівського коледжу ветеринарних хірургів, Ангарад Белчер, високо оцінила розпочате дослідження за відповідність стратегії MMI щодо усунення бар'єрів на шляху до отримання допомоги та заохочення поведінки, пов'язаної з пошуком допомоги.

Ветеринари часто відчувають високий рівень стресу, пов'язаного з роботою, вигорання і втому від співчуття, що може сприяти вживанню психоактивних речовин як механізму подолання. Американська ветеринарна медична асоціація, наприклад, повідомила, що ветеринари схильні до більшого ризику психічних розладів порівняно з представниками інших професій. Це підкреслює глобальну актуальність подібних досліджень і необхідність створення комплексних систем підтримки для тих, хто працює в умовах підвищеного стресу.

Раніше Фокус писав про те, що ліки від псоріазу виявилися ефективними проти алкоголізму. Було виявлено, що протизапальні ліки, які зазвичай використовуються для лікування псоріазу, ефективно працюють проти проблем з алкоголем.

Також Фокус писав про те, що алкоголь, всупереч поширеній думці, не робить людей навколо привабливішими. Нове дослідження показує, що кількість алкоголю жодним чином не може вплинути на сприйняття краси інших людей.

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