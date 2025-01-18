Візит до лікарні не знадобиться: лікарі тестують аналіз травм голови на місці події
У разі ДТП або інших небезпечних ситуацій, ушкодження голови є одним із найсерйозніших видів травм. При внутрішньому крововиливі кожна секунда буде на вагу золота і лікарі розробили новий спосіб його визначення без потреби візиту до лікарні.
Повітряна швидка допомога Східної Англії розпочала незвичайне техніко-економічне дослідження, щоб оцінити можливість використання мінімально інвазивного аналізу крові на місці аварії для виявлення пошкоджень мозку. Цей 12-місячний проєкт, відомий як дослідження BRAIN-FIRST, спрямований на визначення того, чи зможуть екіпажі швидкої медичної допомоги ефективно проводити та інтерпретувати цей тест для виявлення кровотечі в головному мозку. Якщо подібна практика покаже свою ефективність, це може врятувати тисячі життів, пише Eastern Daily Press.
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У разі успіху така інновація може значно поліпшити догоспітальну допомогу та прискорити порятунок життя пацієнтів із важкими травмами голови. Центральним елементом дослідження є портативний аналізатор крові iSTAT Alinity, який вимірює біомаркери мозку в крові пацієнта та надає діагностичні результати протягом кількох хвилин.Важливо
Підвищення рівня біомаркерів може свідчити про внутрішньочерепний крововилив, що дає змогу фахівцям швидкої допомоги діагностувати травми на місці та визначити пріоритетність швидкого транспортування до спеціалізованих медичних закладів, як-от нейрохірургічні або великі травматологічні центри. Такий підхід може спростити лікування і поліпшити результати пацієнтів, потенційно знижуючи рівень смертності, пов'язаний із черепно-мозковими травмами.
Лікар-консультант швидкої допомоги і головний автор дослідження BRAIN-FIRST, доктор Джеймс Прайс, підкреслив перспективність цієї інновації. "Біомаркери мозку широко вивчалися в лабораторних і лікарняних умовах і показали свій потенціал як інструменти для виявлення травматичних ушкоджень мозку", — пояснив він. Прайс також наголосив, що цей проєкт спрямований на оцінку можливості і точності проведення таких тестів на догоспітальному етапі, заявивши, що більш рання діагностика і швидке втручання можуть поліпшити результати для пацієнтів і в кінцевому підсумку врятувати більше життів.
Таке дослідження є першим у своєму роді у Великій Британії і являє собою крок вперед в інтеграції передових діагностичних інструментів у догоспітальну допомогу. Традиційно травматичні ушкодження головного мозку діагностують тільки після надходження в лікарню за допомогою таких технологій візуалізації, як комп'ютерна томографія. Переносячи частину діагностичного процесу на місце події, ця ініціатива може переосмислити методи надання невідкладної медичної допомоги в разі травм голови, потенційно скорочуючи критичний час від постановки діагнозу до лікування.
Травматичні ушкодження мозку є серйозною проблемою для громадської охорони здоров'я: за даними Brain Injury Group, близько 1,4 мільйона осіб щорічно звертаються до відділень невідкладної допомоги в самій лише Великій Британії з приводу травм голови. У низці випадків йдеться про внутрішньочерепну кровотечу, яка потребує негайного втручання для запобігання небезпечним для життя ускладненням. Портативне тестування біомаркерів може вирішити цю проблему, надаючи бригадам швидкої допомоги оперативні дані в режимі реального часу.
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