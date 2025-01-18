Візит до лікарні не знадобиться: лікарі тестують аналіз травм голови на місці події

У разі ДТП або інших небезпечних ситуацій, ушкодження голови є одним із найсерйозніших видів травм. При внутрішньому крововиливі кожна секунда буде на вагу золота і лікарі розробили новий спосіб його визначення без потреби візиту до лікарні.

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Повітряна швидка допомога Східної Англії розпочала незвичайне техніко-економічне дослідження, щоб оцінити можливість використання мінімально інвазивного аналізу крові на місці аварії для виявлення пошкоджень мозку. Цей 12-місячний проєкт, відомий як дослідження BRAIN-FIRST, спрямований на визначення того, чи зможуть екіпажі швидкої медичної допомоги ефективно проводити та інтерпретувати цей тест для виявлення кровотечі в головному мозку. Якщо подібна практика покаже свою ефективність, це може врятувати тисячі життів, пише Eastern Daily Press.

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У разі успіху така інновація може значно поліпшити догоспітальну допомогу та прискорити порятунок життя пацієнтів із важкими травмами голови. Центральним елементом дослідження є портативний аналізатор крові iSTAT Alinity, який вимірює біомаркери мозку в крові пацієнта та надає діагностичні результати протягом кількох хвилин.

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Підвищення рівня біомаркерів може свідчити про внутрішньочерепний крововилив, що дає змогу фахівцям швидкої допомоги діагностувати травми на місці та визначити пріоритетність швидкого транспортування до спеціалізованих медичних закладів, як-от нейрохірургічні або великі травматологічні центри. Такий підхід може спростити лікування і поліпшити результати пацієнтів, потенційно знижуючи рівень смертності, пов'язаний із черепно-мозковими травмами.

Лікар-консультант швидкої допомоги і головний автор дослідження BRAIN-FIRST, доктор Джеймс Прайс, підкреслив перспективність цієї інновації. "Біомаркери мозку широко вивчалися в лабораторних і лікарняних умовах і показали свій потенціал як інструменти для виявлення травматичних ушкоджень мозку", — пояснив він. Прайс також наголосив, що цей проєкт спрямований на оцінку можливості і точності проведення таких тестів на догоспітальному етапі, заявивши, що більш рання діагностика і швидке втручання можуть поліпшити результати для пацієнтів і в кінцевому підсумку врятувати більше життів.

Таке дослідження є першим у своєму роді у Великій Британії і являє собою крок вперед в інтеграції передових діагностичних інструментів у догоспітальну допомогу. Традиційно травматичні ушкодження головного мозку діагностують тільки після надходження в лікарню за допомогою таких технологій візуалізації, як комп'ютерна томографія. Переносячи частину діагностичного процесу на місце події, ця ініціатива може переосмислити методи надання невідкладної медичної допомоги в разі травм голови, потенційно скорочуючи критичний час від постановки діагнозу до лікування.

Травматичні ушкодження мозку є серйозною проблемою для громадської охорони здоров'я: за даними Brain Injury Group, близько 1,4 мільйона осіб щорічно звертаються до відділень невідкладної допомоги в самій лише Великій Британії з приводу травм голови. У низці випадків йдеться про внутрішньочерепну кровотечу, яка потребує негайного втручання для запобігання небезпечним для життя ускладненням. Портативне тестування біомаркерів може вирішити цю проблему, надаючи бригадам швидкої допомоги оперативні дані в режимі реального часу.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.