"Це була така дурниця": дівчина зламала щелепу через смакування цукеркою (фото)

Ролик в інтернеті з перегризання цукерки змусив студентку повторити трюк. Однак бажання перевершити побачене закінчилося переломом щелепи у двох місцях.

Related video

Канадська студентка Джаверія Васім потрапила у дуже незручну ситуацію, коли намагалася розкусити цукерку, та ненароком зламала собі щелепу у двох місцях. Про це повідомляє британське видання Metro.

Дівчина знайшов у інтернеті відео, де діти розкушують цукерки. Однак її не доводилося бачити, як хтось розгризав більшу цукерку, що підштовхнуло дівчину на таку авантюру, яка завершилася серйозними неприємностями.

Джаверія після операції (фото: Kennedy News & Media) Фото: Kennedy News & Media

ЗМІ пише, що Джаверія встигла надкусити лише зовнішній шар цукерки, а потім відчула різкий біль у нижній щелепі. Після цього вона звернулася за допомогою до лікарів, які виявили після огляду перелом щелепи у двох місцях.

Дівчину прооперували: відновили щелепу після перелому, а також закріпили місце травми металевим дротом, який тримає верхній і нижній ряд ясен. Тепер дівчина має пробути з таким фіксатором протягом шести тижнів, а з часом його замінять на брекети.

Джаверія з фіксаторами після перелому (фото: Kennedy News & Media)

Така заміна обумовлена тим, що на місці перелому щелепи розхитався один з зубів нижнього ряду, а також кілька зубів верхнього ряду. Наразі дівчина змушена змінити свій раціон через цей прикрий інцидент.

Ключовим елементом її харчування наразі є коктейлі та супи. Однак Джаверія каже, що подумує коли зможе знову їсти більш тверду їжу, адже досвід з переломом щелепи змушує її задумуватися про важливість роту та свій нерозумний вчинок.

"Це була така дурниця – люди ламають щелепи в автомобільних аваріях і бійках, а це був такий спосіб зламати щелепу, якого можна було б уникнути",– сказала Джаверія.

Нагадаємо, Фокус писав, як рятувальники знайшли спелеологиню після її зникнення. 32-річна Оттавія Піана не вперше зазнає травм у печері Абіссо-Буено-Фонтено. Минулого року вона впала і зламала ногу, прочекавши на рятувальників два дні.

Також ми розповідали, що футболіст зламав щелепу, коли їв моркву. Футболіст із чемпіонату Нідерландів отримав рідкісне пошкодження.