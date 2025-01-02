"Це була така дурниця": дівчина зламала щелепу через смакування цукеркою (фото)
Ролик в інтернеті з перегризання цукерки змусив студентку повторити трюк. Однак бажання перевершити побачене закінчилося переломом щелепи у двох місцях.
Канадська студентка Джаверія Васім потрапила у дуже незручну ситуацію, коли намагалася розкусити цукерку, та ненароком зламала собі щелепу у двох місцях. Про це повідомляє британське видання Metro.
Дівчина знайшов у інтернеті відео, де діти розкушують цукерки. Однак її не доводилося бачити, як хтось розгризав більшу цукерку, що підштовхнуло дівчину на таку авантюру, яка завершилася серйозними неприємностями.
ЗМІ пише, що Джаверія встигла надкусити лише зовнішній шар цукерки, а потім відчула різкий біль у нижній щелепі. Після цього вона звернулася за допомогою до лікарів, які виявили після огляду перелом щелепи у двох місцях.
Дівчину прооперували: відновили щелепу після перелому, а також закріпили місце травми металевим дротом, який тримає верхній і нижній ряд ясен. Тепер дівчина має пробути з таким фіксатором протягом шести тижнів, а з часом його замінять на брекети.
Така заміна обумовлена тим, що на місці перелому щелепи розхитався один з зубів нижнього ряду, а також кілька зубів верхнього ряду. Наразі дівчина змушена змінити свій раціон через цей прикрий інцидент.
Ключовим елементом її харчування наразі є коктейлі та супи. Однак Джаверія каже, що подумує коли зможе знову їсти більш тверду їжу, адже досвід з переломом щелепи змушує її задумуватися про важливість роту та свій нерозумний вчинок.
"Це була така дурниця – люди ламають щелепи в автомобільних аваріях і бійках, а це був такий спосіб зламати щелепу, якого можна було б уникнути",– сказала Джаверія.
Нагадаємо, Фокус писав, як рятувальники знайшли спелеологиню після її зникнення. 32-річна Оттавія Піана не вперше зазнає травм у печері Абіссо-Буено-Фонтено. Минулого року вона впала і зламала ногу, прочекавши на рятувальників два дні.
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