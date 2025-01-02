"Это была такая ерунда": девушка сломала челюсть из-за смакования конфеты (фото)

Ролик в интернете по перегрызанию конфеты заставил студентку повторить трюк. Однако желание превзойти увиденное закончилось переломом челюсти в двух местах.

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Канадская студентка Джаверия Васим попала в очень неловкую ситуацию, когда пыталась раскусить конфету, и ненароком сломала себе челюсть в двух местах. Об этом сообщает британское издание Metro.

Девушка нашел в интернете видео, где дети раскусывают конфеты. Однако ей не приходилось видеть, как кто-то разгрызал большую конфету, что подтолкнуло девушку на такую авантюру, которая завершилась серьезными неприятностями.

Джаверия после операции (фото: Kennedy News & Media) Фото: Kennedy News & Media

СМИ пишет, что Джаверия успела надкусить лишь внешний слой конфеты, а затем почувствовала резкую боль в нижней челюсти. После этого она обратилась за помощью к врачам, которые обнаружили после осмотра перелом челюсти в двух местах.

Девушку прооперировали: восстановили челюсть после перелома, а также закрепили место травмы металлической проволокой, которая держит верхний и нижний ряд десен. Теперь девушка должна пробыть с таким фиксатором в течение шести недель, а со временем его заменят на брекеты.

Джаверия с фиксаторами после перелома (фото: Kennedy News & Media)

Такая замена обусловлена тем, что на месте перелома челюсти расшатался один из зубов нижнего ряда, а также несколько зубов верхнего ряда. Сейчас девушка вынуждена изменить свой рацион из-за этого досадного инцидента.

Ключевым элементом ее питания сейчас являются коктейли и супы. Однако Джаверия говорит, что подумывает когда сможет снова есть более твердую пищу, ведь опыт с переломом челюсти заставляет ее задумываться о важности рта и своем глупом поступке.

"Это была такая ерунда — люди ломают челюсти в автомобильных авариях и драках, а это был такой способ сломать челюсть, которого можно было бы избежать",- сказала Джаверия.

Напомним, Фокус писал, как спасатели нашли спелеолога после ее исчезновения. 32-летняя Оттавия Пиана не впервые получает травмы в пещере Абиссо-Буэно-Фонтено. В прошлом году она упала и сломала ногу, прождав спасателей два дня.

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