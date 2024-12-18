Три дня в пещере с травмами: спасатели нашли спелеолога после ее исчезновения

32-летняя Оттавия Пиана не впервые получает травмы в пещере Абиссо-Буэно-Фонтено. В прошлом году она упала и сломала ногу, прождав спасателей два дня.

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Спасатели в Италии смогли деблокировать спелеолога-инструктора из пещеры вблизи города Бергамо, где она находилась там с субботы. Об этом сообщает местное агентство ANSA.

По данным журналистов, три дня назад 32-летняя Оттавия Пиана травмировалась в пещере Абиссо-Буэно-Фонтено в результате падения. Спасатели пытались трое суток добраться до женщины, однако смогли ее вытащить около начала четвертого утра в среду, 18 декабря.

Спасатели достают спелеолога (фото: ANSA) Фото: ANSA

После предварительного осмотра женщину отправили в больницу города Бергамо с помощью вертолета. По предварительным оценкам, женщина получила травмы позвоночника и ребер, а также переломы лицевых костей и колена. С момента получения повреждений женщина ждала спасателей.

СМИ пишет, что женщина работает инструктором и спелеологом, и уже не впервые в этой пещере у нее случаются неприятные случаи. В 2023 году госпожа Пиана упала и сломала ногу, после чего ожидала спасателей два дня неподалеку от того места, где в этом году получила куда более серьезные травмы.

Напомним, Фокус писал, что в пещере в Израиле древние люди поклонялись "космическому" существу. Скульптура этого "космического" существа была найдена в пещере, которую населяли как Homo sapiens, так и неандертальцы.

Также мы рассказывали, как мужчина погиб во время исследования гор. Джон Эдвард Джонс оказался в слишком узкой пещере, из которой он не смог выбраться.