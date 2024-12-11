В пещере в Израиле древние люди поклонялись "космическому" существу (фото)

Скульптура этого "космического" существа была найдена в пещере, которую населяли как Homo sapiens, так и неандертальцы.

Related video

Археологи нашли каменную скульптуру в пещере Манот в регионе Галилея на севере Израиля. Форма древней скульптуры напоминает черепаху, пишет DailyMail.

Размер необычной скульпутры составляет 20 см, а ее вес – 28 кг. На предмете находятся отличительные бороздки, которые похожи естественный узор на панцире черепахи. По словам экспертов, скульптура была создана более 35 тыс. лет назад, а самой пещере может быть около 55 тыс. лет.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Археологи считают, что древние люди поклонялись этой скульптуре, потому как долго время в истории человечества черепахи считались "космическим символом". Исследованием скульптуры занимались ученые из Университета Хайфы в Израиле и Университета Кейс Вестерн Резерв в Кливленде.

Бороздки на камне были сделаны человеком Фото: PNAS

Команда ученых пришла к выводу, что возраст скульптуры составляет 35 тыс. лет, а это значит, что ее создали Homo sapiens, а не неандертальцы.

"Возможно, это была своего рода духовная фигура. Ее особое расположение, вдали от входа в пещеру, предполагает, что этот предмет был объектом поклонения", — говорит автор исследования Омри Барзилай.

Скульптура была размещена подальше от входа в пещеру Фото: PNAS

Древняя пещера была найдена археологами еще в 2008 году, и она использовалась в качестве жилого помещения как неандертальцами, так и людьми в разное время.

Скульптура черепахи была вырезана нашими предками из доломитового валуна и специально помещена в наше в глубине пещеры. Также анализ узоров на камне показал, что они были сделаны человеком, а не появились там естественным путем. На это указало наличие крошечных царапин на стенках канавок, изображающих черепаший узор.

По словам ученых, черепаху всегда связывали с космическим символом в разных древних культурах.

"Согласно верованиям майя панцирь черепахи олицетворял землю. Точно также среди коренных народов Северной Америки считалось, что мир покоится на спине черепахи. Из-за своей формы тела и медлительности, черепаха рассматривалась как воплощение всего космоса, символизирую постоянство, силу и даже само пространство-время", — отмечают авторы исследования.

В пещере также присутствует хорошая естественная акустика, что подошло бы для собраний. Наличие древесной золы на сталагмитах говорит о том, что доисторические люди часто зажигали факелы в пещере.

"Акустические исследования, проведенные в разных частях пещеры, указывают на то, что этом место хорошо подходило для ритуальных собраний", — подытожили ученые.

Напомним, найдена древнейшая в мире традиция, которой 10 тыс. лет. Исследователи выяснили, что этот ритуал передавался на протяжении примерно 500 поколений.