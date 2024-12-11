У печері в Ізраїлі стародавні люди поклонялися "космічній" істоті (фото)

Скульптура цієї "космічної" істоти була знайдена в печері, яку населяли як Homo sapiens, так і неандертальці.

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Археологи знайшли кам'яну скульптуру в печері Манот у регіоні Галілея на півночі Ізраїлю. Форма стародавньої скульптури нагадує черепаху, пише DailyMail.

Розмір незвичайної скульптури становить 20 см, а її вага — 28 кг. На предметі є відмінні борозенки, які схожі на природний візерунок на панцирі черепахи. За словами експертів, скульптура була створена понад 35 тис. років тому, а самій печері може бути близько 55 тис. років.

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Археологи вважають, що стародавні люди поклонялися цій скульптурі, бо тривалий час в історії людства черепах вважали "космічним символом". Дослідженням скульптури займалися вчені з Університету Хайфи в Ізраїлі та Університету Кейс Вестерн Резерв у Клівленді.

Борозенки на камені були зроблені людиною Фото: PNAS

Команда вчених дійшла висновку, що вік скульптури становить 35 тис. років, а це означає, що її створили Homo sapiens, а не неандертальці.

"Можливо, це була свого роду духовна фігура. Її особливе розташування, далеко від входу в печеру, припускає, що цей предмет був об'єктом поклоніння", — каже автор дослідження Омрі Барзілай.

Скульптура була розміщена подалі від входу в печеру Фото: PNAS

Стародавня печера була знайдена археологами ще 2008 року, і її використовували як житлове приміщення як неандертальці, так і люди в різний час.

Скульптура черепахи була вирізана нашими пращурами з доломітового валуна і спеціально поміщена в наше в глибині печери. Також аналіз візерунків на камені показав, що вони були зроблені людиною, а не з'явилися там природним шляхом. На це вказала наявність крихітних подряпин на стінках канавок, що зображують черепашачий візерунок.

За словами вчених, черепаху завжди пов'язували з космічним символом у різних стародавніх культурах.

"Згідно з віруваннями мая панцир черепахи уособлював землю. Так само серед корінних народів Північної Америки вважалося, що світ спочиває на спині черепахи. Через свою форму тіла і повільність, черепаха розглядалася як втілення всього космосу, символізуючи сталість, силу і навіть сам простір-час", — зазначають автори дослідження.

У печері також присутня хороша природна акустика, що підійшло б для зібрань. Наявність деревної золи на сталагмітах свідчить про те, що доісторичні люди часто запалювали смолоскипи в печері.

"Акустичні дослідження, проведені в різних частинах печери, вказують на те, що це місце добре підходило для ритуальних зібрань", — підсумували вчені.

Нагадаємо, знайдено найдавнішу у світі традицію, якій 10 тис. років. Дослідники з'ясували, що цей ритуал передавався протягом приблизно 500 поколінь.