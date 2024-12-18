Три дні в печері з травмами: рятувальники знайшли спелеологиню після її зникнення

32-річна Оттавія Піана не вперше зазнає травм у печері Абіссо-Буено-Фонтено. Минулого року вона впала і зламала ногу, прочекавши на рятувальників два дні.

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Рятувальники в Італії змогли деблокувати спелеологиню-інструкторку з печери поблизу міста Бергамо, де вона перебувала там з суботи. Про це повідомляє місцеве агентство ANSA.

За даними журналістів, три дні тому 32-річна Оттавія Піана травмувалася у печері Абіссо-Буено-Фонтено внаслідок падіння. Рятувальники намагалися три доби дістатися до жінки, однак змогли її витягти близько початку четвертої ранку в середу, 18 грудня.

Рятувальники дістають спелеологиню (фото: ANSA) Фото: ANSA

Після попереднього огляду жінку відправили до лікарні міста Бергамо за допомогою гелікоптера. За попередніми оцінками, жінка зазнала травм хребта та ребер, а також дістала переломи лицьових кісток та коліна. З моменту отримання пошкоджень жінка чекала на рятувальників.

ЗМІ пише, що жінка працює інструкторкою та спелеологинею, і вже не вперше у цій печері в неї трапляються неприємні випадки. У 2023 році пані Піана впала та зламала ногу, після чого очікувала на рятувальників два дні неподалік того місця, де цього року зазнала куди більш серйозних травм.

Нагадаємо, Фокус писав, що в печері в Ізраїлі стародавні люди поклонялися "космічній" істоті. Скульптура цієї "космічної" істоти була знайдена в печері, яку населяли як Homo sapiens, так і неандертальці.

Також ми розповідали, як чоловік загинув під час дослідження гір. Джон Едвард Джонс опинився в занадто вузькій печері, з якої він не зміг вибратися.