Необычная травма: футболист сломал челюсть, когда ел морковь

Футболист из чемпионата Нидерландов получил редкое повреждение.

Защитник нидерландского "Херенвена" Рами Хаиб вынужден пропустить подготовку к ближайшим матчам чемпионата из-за необычного повреждения, сообщает Voetbalone.

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Дело в том, что футболист сломал челюсть во время обеда, когда ел морковь. 24-летний футболист получил повреждение еще в конце августа, но о причинах травмы было сообщено лишь недавно.

По данным источника, челюсть футболиста была повреждена по итогам игры, когда он получил сильный удар по лицу во время матча, но спустя время после игры, когда ел морковь, произошел полный перелом челюсти из-за напряжения сустава.

В итоге футболист рискует не сыграть в ближайших матчах команды, а после возвращения к тренировкам, будет вынужден играть в защитной маске.

Недавно в немецкой бундеслиге произошел другой футбольный курьез. Во время празднования забитого гола с трибуны болельщики швырнули стаканчик с пивом в футболиста. Он решил подыграть болельщикам и опустошил его содержимое. Оказалось, что в стакане было налито пиво и футболист выплюнул жидкость и вылил остатки из стакана на футбольное поле.

Позже молодой игрок дортмундской "Боруссии" признался, что это было его первое пиво в жизни и ему не очень понравился вкус пива.

Также недавно Фокус рассказывал, что один из важных игроков стартового состава донецкого "Шахтера" пропустит дебютный матч нового сезона Лиги чемпионов по необычной причине – из-за религиозного праздника, который будет отмечаться во время проведения первого группового тура Лиги чемпионов. Манор Соломон будет праздновать Йом-Кипур.