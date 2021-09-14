Незвичайна травма: футболіст зламав щелепу, коли їв моркву

Футболіст із чемпіонату Нідерландів отримав рідкісне пошкодження.

Захисник нідерландського "Геренвена" Рамі Каіб змушений пропустити підготовку до найближчих матчів чемпіонату через незвичайне пошкодження, повідомляє Voetbalone.

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Справа в тому, що футболіст зламав щелепу під час обіду, коли їв моркву. 24-річний футболіст отримав пошкодження ще наприкінці серпня, але про причини травми було повідомлено лише нещодавно.

За даними джерела, щелепа футболіста була пошкоджена за підсумками гри, коли він отримав сильний удар по обличчю під час матчу, але через деякий час після гри, коли їв моркву, стався повний перелом щелепи через напругу суглоба.

Зрештою футболіст ризикує не зіграти в найближчих матчах команди, а після повернення до тренувань, буде змушений грати в захисній масці.

Нещодавно в німецькій бундеслізі відбувся інший футбольний курйоз. Під час святкування забитого гола з трибуни вболівальники жбурнули стаканчик із пивом у футболіста. Він вирішив підіграти вболівальникам і спустошив його вміст. З'ясувалося, що в склянці було налите пиво і футболіст виплюнув рідину та вилив залишки зі склянки на футбольне поле.

Пізніше молодий гравець дортмундської "Боруссії" зізнався, що це було його перше пиво в житті і йому не дуже сподобався смак пива.

Також нещодавно Фокус розповідав, що один із важливих гравців стартового складу донецького "Шахтаря" пропустить дебютний матч нового сезону Ліги чемпіонів через незвичайну причину — через релігійне свято, яке відзначатиметься під час проведення першого групового туру Ліги чемпіонів. Манор Соломон святкуватиме Йом-Кіпур.