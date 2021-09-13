Футболіст випив пиво під час матчу, святкуючи забитий гол (відео)

Молодий пів захисник німецького клубу вперше в житті спробував пиво, і це сталося на футбольному полі.

У матчі німецької бундесліги стався кумедний епізод після забитого гола.

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Пів захисник дортмундської "Боруссії" Джуд Беллінгем випив пиво, кинуте в нього з трибуни стадіону. Під час святкування забитого гола молодий англієць зловив банку пива, яку кинув уболівальник із трибун, і в пориві емоцій спустошив її вміст.

Для його команди це був непростий матч, дортмундська "Боруссія" виграла в драматичному матчі з рахунком 4:3, а переможний гол забив норвезький вундеркінд, за яким полюють гранди європейського футболу, Ервін Гааланд. Під час святкування голу на полі був кинутий пластиковий стаканчик із пивом.

Футболісти дортмундської "Боруссії" побігли до кутового прапорця святкувати гол, забитий із пенальті, але не врахували, що на тій трибуні перебували вболівальники суперників. В результаті розлючені фанати і почали закидати футболістів всякими предметами.

Забавно, що футболіст зізнався, що вперше в своєму житті спробував своє пиво. Футболіст написав усоціальних мережах, що це був відмінний день, щоб спробувати пиво вперше в житті, але зізнався, що йому не сподобалося пиво на смак.

Після того, як футболіст ковтнув напій і зрозумів, що це було пиво, — він його негайно виплюнув і вилив решту на поле стадіону.

Дортмундська "Боруссія" є одним із лідерів німецького чемпіонату і займає 4-е місце на поточній стадії турніру. "Джмелі" мають три перемоги в чемпіонаті Німеччини й одну поразку. Перше місце займає "Вольфсбург", випереджаючи багаторічного чемпіона Німеччини — мюнхенську "Баварію".