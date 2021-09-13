Футболист выпил пиво во время матча, празднуя забитый гол (видео)

Молодой полузащитник немецкого клуба впервые в жизни попробовал пиво и это случилось на футбольном поле.

В матче немецкой бундеслиги произошел забавный эпизод после забитого гола.

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Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем выпил пиво, брошенное в него с трибуны стадиона. Во время празднования забитого гола молодой англичанин поймал банку пива, которую бросил болельщик с трибун, и в порыве эмоций опустошил ее содержимое.

Для его команды это был непростой матч, дортмундская "Боруссия" выиграла в драматическом матче со счетом 4:3, а победный гол забил норвежский вундеркинд, за которым охотятся гранды европейского футбола, Эрвин Хааланд. Во время празднования гола на поле был брошен пластиковый стаканчик с пивом.

Футболисты дортмундской "Боруссии" побежали к угловому флажку праздновать гол, забитый с пенальти, но не учли, что на той трибуне находились болельщики соперников. В итоге разозленные фанаты и начали забрасывать футболистов всякими предметами.

Забавно, что футболист признался, что впервые в своей жизни попробовал свое пиво. Футболист написал в социальных сетях, что это был отличный день, чтобы попробовать пиво впервые в жизни, но признался, что ему не понравилось пиво на вкус.

После того, как футболист глотнул напиток и понял, что это было пиво – он его немедленно выплюнул и вылил оставшееся содержимое стаканчика на поле стадиона.

Дортмундская "Боруссия" является одним из лидеров немецкого чемпионата и занимает 4-е место на текущей стадии турнира. "Шмели" имеют три победы в чемпионате Германии и одно поражение. Первое место занимает "Вольфсбург", опережая многолетнего чемпиона Германии – мюнхенскую "Баварию".