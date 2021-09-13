Гравець "Шахтаря" може не зіграти із "Шерифом" через релігійне свято

Ізраїльтянин Манор Соломон може пропустити дебютний матч нового сезону в Лізі чемпіонів.

Півзахисник "Шахтаря" Манор Соломон не може допомогти своїй команді в матчі першого групового етапу Ліги чемпіонів проти молдавського "Шерифа" через релігійне свято, повідомляє ізраїльський портал Ynet.

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Справа в тому, що Соломон є вірянином ізраїльтянином, а з 15 по 16 вересня відзначатиметься свято Йом-Кіпур, під час якого потрібно дотримуватися певних правил. Наприклад, вірянам не можна їсти, пити і працювати.

Так, Соломон не може взяти участі в матчі хоча б тому, що не буде в оптимальній фізичній формі, якщо дотримуватиметься посту.

Низка ізраїльських спортсменів теж не тренуються в ці дати. Одного разу ізраїльський тенісист Дуді Села відмовився від участі в тенісному турнірі й добровільно знявся з турніру в Китаї, оскільки настали дати, в які він не може собі дозволити тренуватися.

Більшість ізраїльських футболістів теж вважають за краще не порушувати дієту в це свято та відмовляються від тренувань.

Зазначимо, що офіційно "Шахтар" не оголошував, що Манор Соломон не готуватиметься до матчу із "Шерифом". Ізраїльтянин є одним із гравців основного пулу складу і втрата його може позначитися на результаті в матчі.

У 2019 з Манором Соломоном "Шахтар" мав проблеми: футболіст міг повернутися в Ізраїль, оскільки повинен був пройти службу в армії. Зрештою "Шахтар" домігся спеціального дозволу для звільнення від служби для свого футболіста.

Соломон вступив на службу в 2017 році та не встиг закінчити її до моменту переходу в донецький клуб.